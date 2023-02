Nach 6 Spielzeiten beim LASK, mit dem er 2017 in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehrte und für den er 157 Pflichtpartien als Abwehrspieler absolvierte, wechselte der Routinier im Sommer 2021 zum SKN St. Pölten: Christian Ramsebner. Der 33-jährige, gebürtige Oberösterreicher verlängerte heute seinen Kontrakt beim aktuellen Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga.

Kapitän Christian Ramsebner bleibt über Sommer hinaus an Bord

Einen Tag nach dem 2:0-Sieg zum Frühjahrs-Auftakt in der ADMIRAL 2. Liga in Gleisdorf bei Aufsteiger SK Sturm Graz II, folgt die nächste frohe Kunde aus dem Wölfe-Rudel: Kapitän Christian Ramsebner hat seinen Vertrag mit dem SKN St. Pölten vorzeitig verlängert und bleibt den Niederösterreichern damit bis mindestens Sommer 2024 erhalten.

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Ich freue mich sehr darüber, dass Christian sich dazu entschieden hat, mindestens ein weiteres Jahr dabeizubleiben – er ist als Führungsspieler und Kapitän enorm wichtig für das Team – nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch abseits des Platzes!“

Christian Ramsebner, geboren in Kirchdorf an der Krems, absolvierte in dieser Saison bisher 13 Einsätze und insgesamt 36 Pflichtpartien für die Wölfe.

