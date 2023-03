Nach dem heroischen Fight bei der 1:3-Niederlage gegen die U21 von Real Madrid im Youth League-Viertelfinale unter der Woche steht für die Jungbullen wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. Der FC Liefering empfängt in der finalen Partie der 18. Runde in der ADMIRAL 2. Liga den Tabellenachten SKU Amstetten - Sonntag, 12:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Es ist auch die Rückkehr der Lieferinger von der Greisbergers Betten-Arena in Grödig in die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim.

Hielt im Sommer beim Hinspiel gegen den FC Liefering seinen Kasten sauber: SKU Amstetten-Goalie Elias Scherf, den die Roten Bullen diesmal endlich überwinden wollen. Im "Fußball-Tempel" Red Bull Arena stehen die Zeichen im Frühjahr bei der Ingolitsch-Elf auf "Aktion Attacke". Lieferinger wollen sich in Tabelle weiter auf Überholspur begeben An diesem Sonntag gilt es für die Ingolitsch-Elf, daheim gegen den SKU Amstetten auf dem Erfolgserlebnis von letzter Woche aufzubauen. Die Lieferinger feierten zum Frühjahrsauftakt einen 2:0-Erfolg gegen den First Vienna FC 1894, unter der Woche war ein Großteil der Mannschaft zudem in der UEFA Youth League gefordert – die bei Real Madrid gezeigten Leistungen konnten großteils zwar ebenfalls gefallen, mit einer 1:3-Niederlage gegen starke Königliche gab es jedoch das Aus im Bewerb. Gegen das aktuell achtplatzierte Amstetten wollen sich die Salzburger (aktuell 11.) in der Tabelle weiter nach vorne arbeiten. Die Niederösterreicher, die 6 Zähler mehr auf dem Konto haben, lieferten sich in der Vorwoche einen harten Kampf mit dem FC Dornbirn. Trotz Unterzahl und 1:3-Rückstand kam die Fallmann-Truppe mit zwei späten Treffern von Sebastian Leimhofer, der von den Fußball-Fans auch bei Ligaportal zum "bwin-Spieler der Runde 17" gewählt wurde, zurück und holte sich noch einen Punkt. Das anstehende Duell mit Amstetten markiert gleichzeitig auch die Rückkehr in die Red Bull Arena, wo der FC Liefering die restlichen Heimspiele in dieser Saison austragen wird. Das Hinspiel am 19. August im Ertl-Glas-Stadion in Amstetten verlor der FC Liefering durch ein spätes, zudem unglückliches Eigentor von Tim Paumgartner (85.) mit 1:0. "Nach Youth League-Reise schnell in Liga-Alltag zurückkommen" FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Nach der Youth League-Reise heißt es für uns jetzt, schnell wieder in den Liga-Alltag zurückzukommen. Wir haben die Rückrunde mit zwei Zu-null-Siegen gestartet, diesen Schwung gilt es, bei der Rückkehr in die Red Bull Arena mitzunehmen. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in diesem Jahr, wollen wieder eine gute Performance abliefern und zeigen, dass wir in den letzten Monaten gemeinsam gewachsen sind.“ PERSONELLES: Lawrence Agyekum, Benjamin Atiabou, Soumaila Diabate und Daniel Klicnik fehlen verletzungsbedingt. Fotocredit: GEPA-ADMIRAL