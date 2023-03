Die 2. Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten SK Rapid Wien feierte einen Start nach Maß in die Frühjahrssaison der ADMIRAL 2. Liga und besiegte im "kleinen Wiener Derby" Vorjahres-Vizemeister FAC mit 1:0. Im Duell mit Tabellennachbar FC Dornbirn 1913 wollen die Kulovits-Youngster am Samstag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nachlegen und mit einem Erfolg am nur einen Zähler vor dem Tabellen-12. aus Hütteldorf liegenden Zehnten aus Dornbirn vorbeiziehen. Außerdem haben die Grün-Weißen mit den Vorarlbergern noch eine "Rechnung offen", wurde doch das Hinspiel im Allianz Stadion mit 0:1 verloren.

Szene aus dem Hinspiel zwischen dem 22-jährige Nordmazedonier Adrian Hajdari (SK Rapid, re.) und Renan. Der Top-Torjäger der Dornbirner wird dem SK Rapid II im Retourmatch jedoch nicht zu schaffen machen, da der 23-jährige Brasilianer in der Winterpause die Vorarlberger verließ.

Rückenwind aus "historischem Sieg" gegen FAC mitnehmen

Der Start in das Pflichtspieljahr 2023 ist geglückt! Der SK Rapid II konnte mit dem ersten Zweitliga-Sieg in der Geschichte gegen den FAC wichtige 3 Punkte holen und damit den Abstand in der Tabelle nach unten vergrößern. Auffällig dabei, dass die Kulovits-Elf ohne Gegentor blieb. Ein Schwerpunkt, an dem in der Wintervorbereitung intensiv gearbeitet wurde.

Außerdem untermauerten die jungen Hütteldorfer einmal mehr ihren Ruf als perfekte Frühjahrsstarter, denn auch in der dritten 2. Liga-Saison en suite gewann Rapid II das erste Spiel nach der Winterpause (2021 vs. SKU Amstetten, 2022 vs. FC Juniors OÖ). In den vergangenen beiden Jahren folgten daraufhin jeweils noch zwei weitere Siege, die die Basis für eine stets gute Rückrunde bildeten.

Personell werden wie schon gegen den FAC neben den verletzten beziehungsweise sich im Aufbau befindenden Almer Softic, Jan Kirchmayer, Nikolas Sattlberger, Etienne Tare, Dennis Pichler und Mustafa Kocyigit auch Dominic Vincze (Sprunggelenksverletzung), Aristot Tambwe-Kasengele (muskulär) und Enes Tepecik (angeschlagen) fehlen. Dafür tritt Felix Holzhacker die Reise ins Ländle mit an.

"Dornbirn bei Standards sowie Umschaltmomenten stets gefährlich"

Cheftrainer Stefan Kulovits: "Dornbirn ist eine taktisch sehr disziplinierte Mannschaft, die kompakt verteidigt und gerade bei Standards sowie Umschaltmomenten stets gefährlich ist. Es wird kein leichtes Spiel, doch wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und konnten mit dem Auftaktsieg gegen den FAC auch das nötige Selbstvertrauen sammeln. Das Ziel ist es Punkte aus Vorarlberg mitzunehmen."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL