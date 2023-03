Der SKN St. Pölten empfing am Freitagabend in der 18. Runde der 2. Liga den SV Horn. Damit stand das Top-Spiel der Runde auf dem Programm - gleichzeitig ein Niederösterreich-Derby. Der Erste traf auf den Dritten. Die Gäste konnten sich am Ende mit 2:0 durchsetzen und stehen vorerst an der Tabellenspitze. BW Linz hat am Samstag die Möglichkeit, die Tabellenführung zu übernehmen.

Keine Treffer

Die erste Halbzeit verläuft weitgehend ohne Höhepunkte. Horns Yilmaz wird einmal knapp außerhalb der Box zu Fall gebracht und forciert einen aussichtsreichen Freistoß für die Gäste, der in der Folge vom Gefoulten selbst getreten wird. Dieser Versuch aber segelt sowohl über die Mauer als auch über die Querlatte. Nach 22 Minuten eine erste Annäherung der Hausherren, aus der eine vermeintliche Hereingabe von Dognimani Yacouba Silue vom rechten Flügel zu einem Abschluss mutiert, doch der Ball schlägt am Außennetz ein.

Dann eine richtig gute Möglichkeit zugunsten der Gäste, Alexander Joppich versucht sich nach einer wunderbaren Ballannahme mit einem Volley-Versuch aus der zweiten Reihe, der haarscharf links am SKN-Kasten vorbei segelt. Mit Fortdauer des Spiels wird ein unverändertes Bild geboten: Dominante Gäste aus dem Waldviertel mit wenig zwingenden Tormöglichkeiten, kaum gute Momente des Tabellenführers aus der Landeshauptstadt. Dann geht es in die Kabinen.

Führung für Horn

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Horner: Nach einem Aufbau über links und einem Übersteiger am ersten Pfosten schließt Yilamz von der 16er-Kante mit brillanter Schusstechnik ab und wuchtet die Kugel ins linke Kreuzeck - 0:1. Das Match ist in Folge ordentlich schwungvoller, scheinen beide Mannschaften nun doch ordentlich Datendrang auf den Rasen bringen zu wollen - die Marschrichtung geht beiderseits in die Offensive und auch Hotop bekommt nach einem Kopfball vom Fünfer erstmals heute Abend was zu tun.

In der 60. Minute steht es plötzlich 2:0. Ein Abbild des ersten Treffer, gespiegelt auf die rechte Flanke. Von dort wird Marcel Schelle in der zweiten Reihe in Szene gesetzt, der sich von halbrechts ein Herz nimmt und die Kugel wunderbar im linken Eck unterbringt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wenn St. Pölten hier und heute noch etwas erreichen will, muss es schnell gehen. Mit der komfortablen Führung im Rücken legen es die Gäste in Folge natürlich taktisch clever an, stellen hinten die Räume zu und lauern auf Konter. Es bleibt so letztlich auch beim 2:0-Erfolg der Horner.

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde

SKN St. Pölten - SV Horn 0:2 (0:0)

Freitag, 3. März. Februar 2023, 20:30 Uhr; NV-Arena, SR Arnes Talic

St. Pölten: Franz Valentin Stolz - Sebastian Bauer, Christian Ramsebner (K), Dirk Delfin Carlson, Julian Keiblinger - Abdoul Karim Conte, Christoph Messerer, Din Barlov - Kevin Monzialo, Dognimani Yacouba Silue, Luis Hartwig +++ Thomas Turner, Ulysses Llanez jr., Nicolas Wisak, Benedict Scharner, David Riegler, Jaden Sean Montnor, Thomas Andreas Salamon

SV Horn: Matteo Hotop - Frank Sturing, Niklas Hoffmann, Alexander Joppich, Andree Neumayer (K), Jürgen Bauer - Markus Wallner, Marcel Schelle, Burak Yilmaz, Benjamin Mulahalilovic - Okan Yilmaz +++ Lukas Weber, Albin Gashi, Maximilian Pronichev, Patrik Mijic, Marco Hausjell, Filip Stojak, Julian Tomka

Torfolge: 0:1 Burak Yilmaz (48.), 0:2 Marcel Schelle (60.)

