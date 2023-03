Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen reiste der SK Rapid Wien II nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FAC ins Ländle zum FC Mohren Dornbirn 1913, wo in der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga das Duell mit den Rothosen wartete. Cheftrainer Stefan Kulovits vertraute in Dornbirn fast identisch auf jene Elf wie vergangene Woche. Die einzige Änderung war das Startelf-Debüt des 17-jährigen Furkan Dursun für Sky Schwarz, der allerdings letztendlich noch zum 2:1-Matchwinner wurde.

Eilen derzeit von Sieg zu Sieg: Stürmer Dragoljub Savis und die SK Rapid-Amateure. Rechts Marcel Krnjic, der mit dem FC Dornbirn 1913 gegen die jungen Hütteldorfer das Nachsehen hatte und mit den Vorarlbergern eher stockend aus der Winterpause kam bei einem Punkt aus zwei Spielen im Frühjahr. Seit 5 Partien ist die Kulovits-Elf nunmehr unbesiegt (4S, 1 Remis). Die letzte Niederlage datiert vom 21. Oktober beim FC Liefering.

Hedls Abstauber zum Führungstor für junge Rapidler

Die Gastgeber erwischten einen guten Start und kamen schon nach 6 Minuten zur ersten brauchbaren Offensivaktion. Von der linken Seite zog Jan Stefanon nach innen, visierte das kurze Eck an, fand jedoch in Torhüter Laurenz Orgler seinen Meister (6.). Besser machten des die grün-weißen Offensivakteure keine 10 Minuten später.

Lion Schusters Abschluss konnte der Tormann nur nach vorne abtropfen lassen, da stand Tobias Hedl und staubte zum 1:0 für Rapid II aus kurzer Distanz (14.). Erst gegen Ende der ersten Hälfte hätte Rapid II beinahe nach einem Eckball auf 2:0 erhöhen können. Furkan Dursuns Abschluss klärte ein Verteidiger auf auf der Linie für den geschlagenen Schlussmann der Dornbirner (39.).



In den zweiten 45 Minuten folgten gleich mehrfach gefährliche Eckballsituationen auf beiden Seiten. Nach dem ruhenden Ball von Philipp Wydra scheiterte Lion Schuster per Kopf am Torhüter (58.). Zwei Minuten später ließ Dornbirn die große Chance nach einem Corner liegen, da Laurenz Orgler überragend bei einem Kopfball aus kurzer Distanz reagierte (60.). Und auch Eckball Nummer 3 wurde brandgefährlich. Wieder Wydra, diesmal fand er Furkan Dursun im Zentrum und auch der Torhüter der Vorarlberger zeigte eine glänzende Reaktion gegen den wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz (63.).

Joker Sky Schwarz stach - 2:1-Siegtor

Etwa fünf Minuten später egalisierten die Rothosen den Rückstand - Gustavo Balotelli verwandelte vom Punkt nach einem Handspiel von Fabian Eggenfellner (68.). Doch der SK Rapid II reagierte mit einem Jokertor. Philipp Wydra spielte den eingewechselten Sky Schwarz frei und der traf wuchtig mit einem Flachschuss zur neuerlichen grün-weißen Führung (83.).

Mit seinem ersten Tor in der ADMIRAL 2. Liga avancierte der Youngster zum Matchwinner, Rapid II gewinnt mit 2:1 in Dornbirn.



SK Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits: "Es war das erwartet schwierige Spiel in dem wir selten so richtig die Kontrolle gehabt haben. Vor allem nach Umschaltsituationen und Standards wurde Dornbirn immer gefährlich. Umso erfreulicher, dass wir im Moment solche Spiele dann auch trotzdem auf unsere Seite ziehen - da hat die Mannschaft eine gute Entwicklung gemacht und einen Konter zum Siegestreffer richtig gut zu Ende gespielt!"

Nächste Gegner Runde 19:

SK Rapid II (auswärts beim FC Flyeralarm Admira, So., 12.03., 10:30 Uhr), FC Dornbirn 1913 (auswärts beim SK Sturm Graz II, So., 12.03., 12:30 Uhr)

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde:

FC Mohren Dornbirn 1913 : SK Rapid II 1:2 (0:1)

Stadion Birkenwiese; Samstag, 4. März 2023. 14:30 Uhr.

Torfolge: 0:1 Hedl (14.), 1:1 Balotelli (68./Elfmeter), 1:2 Schwarz (83.).

SK Rapid II: Orgler – Schuster, Eggenfellner ©, Gobara, Hajdari (64. Holzhacker) – Bosnjak, Bajlicz (64. Oda), Wydra (89. Lang) – Savic (77. Schwarz/ 89. Fallmann), Dursun, Hedl T.; Ersatz: Göschl, Demir, Holzhacker, Fallmann, Oda, Lang, Schwarz.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL