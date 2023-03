Nach dem 2:0-Auswärtssieg zum Auftakt in die Frühjahrssaison bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 feierte der FC Liefering auch im 2. Match des Kalenderjahres in der ADMIRAL 2. Liga einen Dreier - wieder "zu Null" und glatt mit 4:0 über den Tabellenachten SKU Amstetten. Bei der Rückkehr in die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim brauchte die Ingolitsch-Elf etwa eine Halbzeit, um ihr Visier präzise einzustellen. Was folgte war eine Machtdemonstration, die einmal mehr Zweifach-Torschütze Oumar Diakite sowie Sturmpartner Karim Konate verantworten. Damit klettern die Jungbullen auf Rang 9.

Geburtstagsgruß an seine Mutter von Doppelpacker Diakite, hier inmitten von Gevorgyan (li.) und Konaté (re.), der zum zwischenzeitlichen 2:0 scorte.

Doppelpacker Diakite - 3 Mal Aluminium für Lieferinger

Gleich drei Mal verhinderte das Aluminium im Premierenabschnitt einen Liefering-Treffer: Zunächst stand der Pfosten bei einem Konate-Hammer aus gut 25 Metern im Weg, dann verwehrte das Lattenkreuz die Führung durch den torhungrigen Ivorer. Das unglückliche Triple komplettierte Tolgahan Sahin, auch sein gefühlvoller Volley endete an der Torumrandung.

Der Lohn folgte schließlich im zweiten Durchgang. Oumar Diakite schlenzte das Spielgerät via Innenstange ins Tor (48.), dem Treffer ließ er einen charmantenGeburtstagsgruß Richtung Mama Diakite folgen. Karim Konate verdoppelte den Vorsprung per Kopf, Zeteny Jano hatte ihn mit einem Corner fein lanciert (60.).

In den Schlussminuten schraubten die Ingolitsch-Schützlinge die Führung weiter hoch. Zunächst verwandelte Oumar Diakite einen Strafstoß (85.) – Mark Gevorgyan war niedergerissen worden –, dann markierte Elias Havel nach einem Hoppala von Amstetten-Schlussmann Verwüster aus kürzester Distanz das 4:0 (90.).

"Haben über Winter hinweg guten Schritt nach vorne gemacht"

Fabio Ingolitsch: „Das war heute ein hochverdienter Sieg. Nachdem wir in der 1. Hälfte noch drei Mal das Aluminium getroffen haben, sind wir mit dem schnellen Treffer in Hälfte 2 richtig in Fahrt gekommen. Wir haben über den Winter hinweg einen guten Schritt nach vorne gemacht, agieren viel reifer als Team. Mit diesem Start haben wir uns nun ins dicht gedrängte Mittelfeld vorgearbeitet. Wir freuen uns schon auf die kommenden Aufgaben!“

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde,

Sonntag, 05.03.2023, 12:30 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim

FC Liefering vs. SKU Amstetten 4:0 (0:0)

Torschützen: Diakite (48., 85./FE), Konate (60.), Havel (90.)

FC Liefering: Krumrey – Gevorgyan (87. Bijelic), Baidoo (87. Moswitzer), Wallner, Ibertsberger – Sahin, Yeo (69. Reischl), Hofer, Kameri (46. Jano) – Diakite, Konate (78. Havel)

Gelbe Karten: keine / Zuschauer: 369 / SR: Florian Jandl

