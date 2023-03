ADMRIAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894, derzeit nach 18 Runden Tabellenfünfter, und Thomas Kreuzhuber verlängern die Zusammenarbeit vorzeitig um eine weitere Saison. Damit schnürt der Abwehrspieler und gebürtige Wiener, der in zwei Tagen am 9. März sein 29. Wiegenfest haben wird, bis mindestens Sommer 2024 seine Schuhe für Österreichs ältesten Fußballclub.

"Ein wichtiger Bestandteil des Teams und Führungsspieler"

Kurz vor seinem 29. Geburtstag verlängert Verteidiger Thomas Kreuzhuber seinen Vertrag bei der Vienna vorzeitig bis 2024. Der noch 28-jährige Wiener war seit seiner Verpflichtung ein Fixpunkt in der Verteidigung der Döblinger. Mittlerweile bestritt der Defensivspieler 40 Ligaspiele, in denen er vier Mal traf, für die Blau-Gelben.

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz (im Foto mit Thomas Kreuzhuber) konnte somit eine wichtige Personalie frühzeitig klären. „Wir wissen, was wir an Thomas haben, er ist ein wichtiger Bestandteil des Teams und Führungsspieler. Deshalb freut es mich, dass wir mit ihm vorzeitig um eine weitere Saison verlängern konnten und er noch mindestens eine Saison ein Blau-Gelber bleibt“, so der Sportdirektor.

"Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht"

Thomas Kreuzhuber kam im Juli 2020 vom ASK Ebreichsdorf nach Wien-Döbling. Mit der Vienna stieg der Rechtsfuß zunächst 2021 von der Stadtliga in die Ostliga auf. 2022 war er Teil der Meistermannschaft, die den direkten Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga schaffte. Sein Zweitligadebüt gab er im Juli 2022, als er am ersten Spieltag der Saison 2022/23 gegen den FC Blau-Weiß Linz in der Startelf stand.



„Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht, deshalb freut es mich den eingeschlagenen Weg weiterhin mitzugehen. Bis jetzt kann man sehr zufrieden sein mit der Premierensaison, wir haben ein super Team, mit dem wir an die bisherigen Leistungen anschließen wollen. Da will ich meinen Beitrag leisten und auch in der nächsten Saison an unserem Erfolg arbeiten“, Thomas Kreuzhuber zur Vertragsverlängerung.



Steckbrief Thomas Kreuzhuber:

Geboren: 9. März 1994

Größe: 1,88 m

Letzter Klub: ASK Ebreichsdorf

Position: Verteidigung

Fotocredit: First Vienna FC 1894