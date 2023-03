Mit den beiden Siegen gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 (2:0) und den SKU Amstetten (4:0) machte der FC Liefering zum Frühjahrsauftakt in der Tabelle prompt einen riesigen Satz nach vorne und findet sich aktuell auf Rang 9 der ADMIRAL 2. Liga wieder – in den vergangenen Tagen konnten die Salzburger zudem mit einem 2:1-Testspiel-Erfolg gegen die U19 von Independiente del Valle weiteres Selbstvertrauen sammeln. Nun folgt jedoch ein wahrer Härtetest für die Ingolitsch-Schützlinge, wenn am Freitagabend der zweitplatzierte SV Horn zu Gast ist - ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Hinspiel: 3:1 für SV Horn.

Das Hinspiel am 2. September 2022 in Horn gewannen Niklas Hoffmann (re.) und die Niederösterreicher mit 3:1 gegen die Jungbullen um Mark Gevorgyan.

"Erfolgserlebnisse aus letzten Wochen machen Lust auf mehr"

Die Niederösterreicher starteten nach der Winterpause ebenfalls mit zwei Siegen durch und konnten dabei mit St. Pölten und dem GAK zwei große Kaliber niederringen. Es wird also ein alles andere als leichtes Unterfangen für die Lieferinger, den Erfolgslauf gegen die Truppe von Philipp Riederer fortzuführen. In der Hinrunde war für die Jungbullen nichts zu holen, als sich Horn mit 3:1 durchsetzen konnte. Daheim soll es nun die Revanche geben

Fabio Ingolitsch: „Der SV Horn ist in guter Form, mischt heuer nicht umsonst im Spitzenfeld der Liga mit. Wir wollen nach dem gelungenen Start in die Rückrunde die nächsten Schritte einleiten, unsere Leistungen stabilisieren und kontinuierlich abliefern. Dabei werden wir uns weiterhin voll auf die Entwicklung des eigenen Spiels fokussieren. Die Erfolgserlebnisse aus den letzten Wochen machen Lust auf mehr!“

PERSONELLES: Benjamin Atiabou, Soumaila Diabate, Mohammad Sadeqi und Moussa Yeo fallen aus.

