Kommenden Freitag gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club im Zuge der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga beim SKU Ertl Glas Amstetten. Ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gegen den aktuell Tabellenachten will die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov eine Reaktion auf die letzten Niederlagen zeigen. Der FAC rangiert zwei Ränge vor den Gastgebern auf Platz 6, bei gerade mal einem Punkt Vorsprung.

Clemens Hubmann und der FAC kassierten eine empfindliche Heimniederlage im Hinspiel gegen den SKU Ertl Glas Amstetten, als die Mostviertler den 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+4.) und damit 3 Punkte bejubelten. Gelingt im Retourmatch die Revanche? In seinen 14. Zweitliga-Partien im Herbst lieferte Hubmann seinen einzigen Assist im Hinspiel gegen die Amstettener. Im Frühjahr wartet der 22-jährige Österreicher noch auf seinen ersten Einsatz für die Floridsdorfer.

"Trotz Negativ-Ergebniss war das vergangene Spiel eine deutliche Steigerung"

Die 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga führt den Floridsdorfer Athletiksport-Club in das gut 150 Kilometer entfernte Mostviertel zum SKU Ertl Glas Amstetten. Nach zuletzt zwei torlosen Spielen in Folge strebt der FAC Wien in Amstetten den ersten Punktegewinn des Kalenderjahres an.

Durch die jüngste Niederlage gegen den SK Sturm Graz II ist der FAC vom fünften auf den 6. Tabellenrang abgerutscht. „Trotz des negativen Ergebnisses war das vergangene Spiel speziell in der Offensive eine deutliche Steigerung im Vergleich zu unserem Aufeinandertreffen mit dem SK Rapid. Es ist schwer solche positiven Aspekte nach einer Niederlage zu sehen, aber es war definitiv eine unserer besseren Leistungen in dieser Saison.“, so Co-Trainer Aleksandar Gitsov.

Auch die Niederösterreicher sind ebenso punktelos in das Jahr gestartet. Aufgrund der 0:4-Auswärtsniederlage gegen den FC Liefering liegt der letzte Amstetten-Sieg nun schon 5 Runden zurück. Ein leichtes Spiel wird es für den FAC aber keinesfalls, denn die Mannschaft von Jochen Fallmann liegt aktuell nur einen Zähler hinter den Floridsdorfern. Außerdem versprechen die vergangenen Duelle mit dem SKU Amstetten ein spannendes sowie auch knappes Spiel. Jede Mannschaft konnte zwei der letzten 6 Partien für sich entscheiden. Die Gesamtbilanz spricht mit 7 Siegen und 4 Remis in 17 Zweit- und Regionalligaduellen leicht für den FAC.

"Gegen Amstetten muss jeder einzelne Spieler Mentalität & Charakter zeigen"

Aleksandar Gitsov will im kommenden Spiel Wille und Kampfgeist von seiner Mannschaft sehen: „Was uns momentan noch fehlt, ist die Konsequenz vor dem Tor, die uns in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Wir präsentieren uns defensiv sowie auch offensiv gut, konnten uns aber bis jetzt nicht für unser Engagement belohnen. Gegen Amstetten muss nun jeder einzelne Spieler Mentalität und Charakter zeigen. Diese Faktoren sowie auch die Performance unserer erfahrenen Führungsspieler wird kommenden Freitag über Sieg und Niederlage entscheiden.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL