In der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert der derzeit im Flow befindliche SK Rapid Wien II zur Fußball-Sonntags-Matinee in der Südstadt beim angeschlagenen ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Duell der Gegensätze: Hier die Gastgeber mit 5 Niederlagen in Serie, dort die jungen Hütteldorfer seit 5 Partien unbesiegt und bei 4 Siegen (1 Remis) in der Tabelle an den Panthern vorbei gezogen. Duell der Tabellennachbarn: Zwölfter (21 Punkte) vs. Zehnter (23), wobei beide nur 2 Zähler trennen. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU.

Jakob Tranziska (re.) und der FC Flyeralarm Admira hatten im Hinspiel im Allianz Stadion in Hütteldorf gegen Kapitän Nikolas Sattlberger und die SK Rapid-Amateure das Nachsehen. Der 2:1-Heimsieg war der Auftakt für eine imposante Erfolgsserie der jungen Grün-Weißen (4 Siege, 1 Remis). Folgt der nächste Dreier?

"Wiener Wilde" perfekte Frühjahrsstarter

Der 2:1-Heimsieg im Hinspiel gegen die Admira war der Startschuss zu einem rasant ansteigenden Formhoch der Kulovits-Elf. Seit dem Erfolg über die Südstädter sind die jungen Hütteldorfer ungeschlagen, nur Blau-Weiß Linz holte in den vergangenen fünf Zweitligapartien mehr Punkte. Am vergangenen Wochenende in Dornbirn untermauerte Rapid II erneut den Ruf perfekte Frühjahrsstarter zu sein, da auch in der dritten Zweitligasaison in Folge die ersten beiden Pflichtspiele nach dem Jahreswechsel gewonnen werden konnten.

Im Ländle waren erneut zwei Eigenbauspieler für den Erfolg verantwortlich. Tobias Hedl erzielte sein drittes Saisontor (alle drei Treffer in den vergangen fünf Runden) und Sky Schwarz jubelte erstmals in der ADMIRAL 2. Liga über einen Treffer.

Mit aktuell 23 Zählern verzeichnen die jungen Hütteldorfer auch mehr als in den vergangenen beiden Jahren zu diesem Zeitpunkt.

"Wollen unseren Lauf fortsetzen"

Cheftrainer Stefan Kulovits: "Die vergangenen Erfolge haben der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen gegeben. Besonders erfreulich ist, dass sich auch die jungen Spieler aus der U18 gut eingefunden haben und ihr Talent unter Beweis stellen.

Die Admira hat sehr gute Einzelspieler, einen guten Mix aus talentierten und erfahrenen Spielern und einen Trainer, der in Horn mit deutlich geringeren Mitteln top Ergebnisse erzielt hat. Die bisherige Punktausbeute spiegelt keineswegs die Qualität dieser Mannschaft wider. Wir fahren trotzdem in die Südstadt, um unseren eigenen Lauf fortzusetzen und den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Spieler und des Teams zu machen."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL