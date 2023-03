Es wird nicht leichter für den FC Liefering: Bereits in den Vorwochen hatten die Salzburger es ausschließlich mit Gegnern aus der Top-Gruppe der ADMIRAL 2. Liga zu tun, doch sowohl den SV Horn (3:1-Sieg) als auch den SKU Amstetten (4:0) sowie den First Vienna FC (2:0) konnten sie erfolgreich niederringen. Nun bekommen es die Ingolitsch-Schützlinge sogar mit dem Tabellenführer zu tun, wenn sie an diesem Freitag um 18:10 Uhr auswärts beim SKN St. Pölten antreten (wie gewohnt LIVE im Ligaportal-Liveticker). Aber auch vor dieser Challenge schrecken Karim Konate & Co. nicht zurück!

Die Niederösterreicher starteten durchwachsen in dieses Frühjahr. Sie konnten zwei Partien jeweils mit 2:0 gewinnen und mussten gegen den SV Horn eine 0:2-Pleite hinnehmen. Nun gilt es für den FC Liefering, sich bei der Truppe von Coach Stephan Helm für die knappe 1:2-Niederlage in der Hinrunde zu revanchieren und damit wertvolle Punkte aus St. Pölten zu entführen.

STATEMENT

Fabio Ingolitsch: „Nach dem guten Start in die Rückrunde, mit vier Siegen in Folge, fahren wir mit breiter Brust zum nächsten Top-Team der Liga. Dort wollen wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen und unsere Entwicklung seit dem Hinspiel aufzeigen. Wir freuen uns auf die Herausforderung und möchten einen wichtigen Schritt in Richtung Kontinuität machen.“

PERSONELLES

Benjamin Atiabou, Oumar Diakite und Daniel Klicnik fallen aus.

Foto: FC Liefering via Getty