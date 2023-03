Nachdem das Ende von Sportdirektor Tino Wawra beim FC Blau-Weiß Linz zum Saisonende - wir berichteten - für viel Aufsehen gesorgt hat, war die Frage, wie es mit dem 43-Jährigen und dem derzeit Tabellenzweiten der ADMIRAL 2. Liga bis Sommer weiter geht? Dazu gaben die Blau-Weißen heute Nachmittag per Klubaussendung nachfolgende Stellungnahme ab.

"Wir haben das wechselseitige Vertrauen"

„Im Mittelpunkt steht für uns der sportliche Erfolg, das Erreichen unserer großen Ziele Meistertitel und Aufstieg in die Admiral Bundesliga. Dazu benötigt es den absoluten Fokus - daher bestmögliche Rahmenbedingungen mit so viel Normalität und Ruhe wie möglich für die Kampfmannschaft. Wir haben uns im heutigen Gespräch sehr intensiv mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt und sind zum gemeinsamen Entschluss gekommen, dass Sportdirektor Tino Wawra seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis dahin erfüllen wird.

Wir haben das wechselseitige Vertrauen, dass alle Beteiligten mit ihrer gesamten Expertise und Energie zur Realisierung der großen Ziele beitragen werden,“ gibt Geschäftsführer Christoph Peschek nach dem heutigen Treffen mit Sportdirektor Tino Wawra bekannt.

"Tino wird Kaderplanung für neue Saison nicht mehr umsetzen"

„Tino hat uns mit voller Überzeugung versichert, dass er alles für den Erfolg von Blau-Weiß Linz in dieser Saison weiterhin geben wird und er mit seiner ganzen Kraft für den angepeilten historischen Erfolg mithilft. Alle Vorarbeiten bezüglich Kaderplanung der neuen Saison wurden heute an den Verein übergeben und er wird diese nicht mehr umsetzen. Es ist ebenso besprochen, dass er das operative Tagesgeschäft weiterhin erledigen wird und für eine ordentliche Übergabe an seinen Nachfolger zur Verfügung steht.

Diesbezüglich finden gegenwärtig zahlreiche Gespräche statt und die bereits erstellte ‚Longlist‘ wird in weiterer Folge zu einer ‚Shortlist‘, um dann nach den finalen Gesprächen eine Entscheidung zu treffen. Wichtig ist aber der Grundsatz Qualität vor Geschwindigkeit“, so Peschek abschließend.

