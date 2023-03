Die Länderspielpause wurde beim SK BMD Vorwärts Steyr genützt, um die Akkus für das letzte Saisondrittel in der Admiral 2. Liga aufzuladen. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen und drei Unentschieden in Folge haben unsere Kicker gezeigt, dass die Entwicklung stimmt. Daran will man am Freitag im Heimspiel gegen den FAC aus Wien anknüpfen und im Idealfall die drei Punkte in der Liwest Arena einfahren. Anstoß ist um 18.10 Uhr und die Partie gibt es wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER!

Die Gäste aus der Bundeshauptstadt haben ihre Stärken vor allem in der Defensive, kassierten erst 19 Gegentore. In der Tabelle rangieren die Floridsdorfer auf Rang sieben.

Bilanz der letzten Jahre gegen den FAC

Gesamt: 5-2-2 | 12:8 Tore

Heim: 3-1-0 | 8:3 Tore

Ausw.: 2-1-2 | 4:5 Tore

Die letzten Duelle

Saison 2022/23, 2. Liga

12.08.2022 FAC Wien – Vorwärts 2:1 (2:0)

700 Zuschauer; Tore: Miljanic (5.), Kröhn (44.); Pellegrini (60.)

Saison 2021/22, 2. Liga

22.04.2022 Vorwärts – FAC Wien 1:0 (1:0)

1.000 Zuschauer; Tor: L. Mayr-Fälten (34.)

15.10.2021 FAC Wien – Vorwärts 2:0 (1:0)

649 Zuschauer; Tore: Oliveira (21.), Flavio (64.)

Saison 2020/21, 2. Liga

13.04.2021 FAC Wien – Vorwärts 0:1 (0:0)

keine Zuschauer; Tor: Monsberger (54.)

30.10.2020 Vorwärts – FAC Wien 3:3 (1:1)

450 Zuschauer; Tore: Wimmer (45.), Prada (67./Elfmeter), Drga (85.); Zatl (33.), M. Sahanek (53., 71.)

Saison 2019/20, 2. Liga

05.06.2020 FAC Wien – Vorwärts 0:0

Keine Zuschauer

09.08.2019 Vorwärts – FAC Wien 1:0 (1:0)

1.400 Zuschauer; Tor: Prada (38.)

Saison 2018/19, 2. Liga

10.05.2019 Vorwärts – FAC Wien 3:2 (2:1)

1.050 Zuschauer; Tore: Halbartschlager (22.), Mustecic (28.), Wachter (73.); Tüccar (10., 87.)

21.10.2018 FAC Wien – Vorwärts 1:2 (1:1)

850 Zuschauer; Tore: Umjenovic (42.); Sanou (28.), Martinovic (47.)

Foto: GEPA/Admiral