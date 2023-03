Am Samstag, den 1. April 2023 (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), kommt es in der 21. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Aufeinandertreffen des Tabellenfünften First Vienna FC 1894 und Tabellen-9. FC Dornbirn 1913. Beide Teams trennen zwar vier Plätze, doch nur 3 Punkte. Die Vorarlberger kommen mit der Empfehlung von zuletzt zwei Dreiern, während der Aufsteiger aus Wien im Frühjahr nach zwei 0:2-Niederlagen in der Naturarena Hohe Warte noch auf die ersten eigens erzielten Tore und Punkte wartet.

FC Dornbirn-Keeper Justin Ospelt hielt beim Hinspiel gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 sowie gesamt 5 Mal in dieser 2. Liga-Saison seinen Kasten sauber. Weiter v.l.: Thomas Kreuzhuber (Vienna), Carlos Alberto Vazquez Fernandez, Leo Maetzler (Dornbirn), Kerim Abazovic (Vienna) und William Rodriques (Dornbirn).

Vienna wartet auf erstes Tor vs. Dornbirn und im Frühjahr daheim

Nach der länderspielbedingten Pause geht es endlich wieder weiter mit der ADMIRAL 2. Liga. Auf die Vienna wartet mit dem FC Dornbirn ein echtes Überraschungsteam. Die Vorarlberger liegen in dieser Saison klar über den Abstiegsrängen und mit 27 Punkten nur drei Punkte hinter der Vienna. Damit verspricht die Partie ein echtes Duell auf Augenhöhe.

Bereits im Hinspiel am 27. August 2022 in Dornbirn zeigten die Ländle-Kicker eine gute Leistung gegen die Blau-Gelben, am Ende trennten sich die Teams mit einem 0:0-Unentschieden.

Duell auf Augenhöhe

„Die Dornbirner haben im bisherigen Verlauf der Meisterschaft gezeigt, dass sie immer für eine Überraschung gut sein können. Wir sind gewarnt und wollen mit einem Erfolgserlebnis aus der Länderspielpause starten“, sagt Vienna-Trainer Alexander Zellhofer vor dem Duell.



Beide Mannschaften werden sicherlich alles geben, um die drei Punkte für sich zu verbuchen und somit ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Für die Vienna geht es darum, sich weiterhin im oberen Mittelfeld der Liga zu etablieren. Dagegen wird der FC Dornbirn alles daransetzen, um in der Tabelle weiter aufzurücken und sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten.

Dornbirner Veränderungen zum Saisonstart

Mit Thomas Janeschitz präsentierten die Dornbirner zu Saisonbeginn einen neuen Trainer. Der ehemalige Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft leitete gemeinsam mit Sportdirektor Eric Orie den Umbruch der Rothosen im Sommer ein.

Gleich 17 neue Spieler galt es für Janeschitz zu integrieren, bisher mit Erfolg, zu den Abstiegsrängen halten die Vorarlberger eine gesunde Distanz.

Im eigenen Stadion wollte es für die Vienna in diesem Frühjahr noch nicht mit drei Punkten klappen. Gegen die Dornbirner will das Team von Alexander Zellhofer wieder an die alte Heimstärke anschließen. Die Naturarena Hohe Warte bietet dabei eine ideale Kulisse für ein spannendes Fußballspiel.

Die Heimmannschaft baut dabei auf die Unterstützung ihrer Fans, die sicherlich für eine tolle Atmosphäre sorgen werden. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Spiel freuen, in dem beide Teams alles geben werden, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Info-Treffen des Fanbeirates

Im Vorfeld des Spieles, lädt der Vienna-Fan-Dachverband die 'Vienna Supporters' alle Interessierten zu einem Info-Treff zum Thema 'Fanbeirat', ab 12:30 Uhr ins fairplay Stüberl ein.



Der Fanbeirat, ein in den Statuten des First Vienna FC 1894 verankertes Gremium, ist eine wichtige Plattform zum Austausch zwischen Fans und dem FVFC1894. Was dort passiert und wie man teilhaben kann wird ab 2h (12:30 Uhr) vor Spielbeginn im fairplay Stüberl vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

