Im Rahmen der 21. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert der Tabellen-7. Floridsdorfer Athletiksport-Club am Freitag, den 31. März 2023, beim Tabellen-14. SK BMD Vorwärts Steyr - ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nach der Nullnummer gegen ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira geht nach der länderspielbedingten Pause die Punktejagd für den Vizemeister in Oberösterreich weiter. Siehe auch VORSCHAU Vorwärts Steyr.

Beim 2:1-Hinspielsieg auf dem FAC-Platz am 12. August 2022 hatten Clemens Hubmann und die Floridsdorfer "die Nase vorn" vor Vorwärts Steyr und Tobias Pellegrini, dem in der 60. Minute nur der Anschlusstreffer blieb. Beim FAC war Paolino Bertaccini bei beiden Treffern Assistgeber.

"Steyrs Stärken sind Fußball im Ballbesitz und ihre Umschaltmomente"

Nach dem torlosen Unentschieden gegen den FC Flyeralarm Admira geht es für den FAC am Freitag in die LIWEST Arena nach Oberösterreich. Dort werden die Blau-Weißen vom aktuell Tabellen-14. SK BMD Vorwärts Steyr empfangen. Der SKV konnte in den vergangenen 3 Runden jeweils mit einem Remis anschreiben, steht aber auf einem der Abstiegsplätze. Die Oberösterreicher befinden sich 4 Punkte vor Schlusslicht Young Violets und 2 Punkte hinter dem Rang-13. SK Sturm Graz II.

FAC-Cheftrainer Mitja Mörec: „Es erwartet uns ein schwieriges Spiel, da Steyer eine starke Mannschaft hat. Sie haben in den letzten Spielen ihre Qualitäten gezeigt und dass gegen starke Gegner. Steyrs Stärken sind der Fußball im Ballbesitz sowie ihre Umschaltmomente. Aufgrund ihrer Fans ist es nicht einfach bei ihnen zu spielen, was aber auch eine zusätzliche Motivation und ein Ansporn für unsere Spieler sein muss.

Jeder Fußballer und Trainer möchte vor so vielen Fans wie nur möglich spielen und die Atmosphäre genießen. Aufgrund ihrer Platzierung ist Steyr unter Druck und das wollen wir ausnutzen. Aber auch wir hatten keinen perfekten Start in das Frühjahr. Die Einstellung und die Qualität unserer Mannschaft war in den letzten Spielen gut. Was uns noch fehlte war die Effizienz vor dem Tor und genau das wollen wir am Freitag ändern."

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club möchte nach einer intensiv genutzten Pause gegen die Oberösterreicher punkten. Die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov konnte in der vergangenen Runde gegen die Admira den ersten Punktegewinn des Kalenderjahres einfahren. Der etwas verpatzte Frühjahres-Auftakt soll nun in Steyr ein Ende haben.

"Wir haben Spielern paar Tage frei gegeben, um sich optimal zu regenieren"

Mitja Mörec ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft die Pause gut nutzen konnte: „Wir haben den Spielern in der Länderspielpause ein paar Tage frei gegeben, so dass sie sich optimal regenerieren konnten. Die restliche Zeit haben wir genutzt, um unsere Schwächen der letzten Partien aufzuarbeiten und uns dahingehend zu verbessern. Die Jungs haben gut gearbeitet und jetzt liegt es an uns, das auch am Freitag umzusetzen.“

In der Gesamtstatistik aller Zweitliga-Duelle haben die Oberösterreicher mit 5 Siegen "die Nase vorne", wobei der FAC das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Christopher Kröhn und Vice Miljanic trafen beim 2:1-Heimsieg am 12. August 2022 für die Blau-Weißen.

🗣️ „Die Mannschaft hat in der Länderspielpause gut gearbeitet. Jetzt liegt es an uns, das auch am Freitag umzusetzen!“



ℹ️ Die gesamte Vorschau zum Spiel gegen @vorwaertssteyr gibt‘s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/GASEPDgs8v#Wirfürden21 pic.twitter.com/huCNcRUWyj — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) March 29, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL