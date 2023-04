„Zusammen in eine neue Ära“ lautet der Slogan des FC Blau-Weiß Linz für das neue Stadion. Die künftige Spielstätte wird im Juli 2023 eröffnet und hat eine Kapazität von 5.595 Zuseher*innen. Mit seiner attraktiven Lage bietet das Stadion ein einmaliges Fußballerlebnis. Wie heute bei der Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, wird ab der Saison 2023/24 für zumindest 3 Jahre „Hofmann Personal“ als offizieller Naming Right Partner fungieren. Demzufolge wird das neue Stadion den Namen „Hofmann Personal Stadion“ tragen.

„Das neue Stadion ist für die nachhaltige Entwicklung vom FC Blau-Weiß Linz von zentraler Bedeutung und auch ein Symbol für die weitere Professionalisierung und Weiterentwicklung des Klubs. Umso mehr freut es mich, mit Hofmann Personal einen starken Partner an der Seite zu haben, der gemeinsam mit dem Klub diesen Weg bestreitet. An dieser Stelle ein Danke an Helmut Herzog und sein Team für das Vertrauen und die Stadt Linz und Bürgermeister Klaus Luger für die Realisierung des Projekts an einem attraktiven Standort. Zusammen mit Fans, Partner und Sponsoren wollen wir in eine neue Ära des Klubs eintreten.“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

Helmut Herzog, Geschäftsführer von Hofmann Personal freut sich über die Partnerschaft im neuen Stadion. „Für uns ist eine langfristige Partnerschaft von hoher Bedeutung und daher sind wir nicht nur in den Farben Blau-Weiß vereint! Wir unterstützen den FC Blau Weiß Linz bereits seit mehreren Jahren. Ein großer Baustein wurde vor 2 Jahren mit der Namensgebung des Hofmann Personal Stadions in der Daimlerstaße gelegt. Der aktuellen Umstrukturierung sehen wir freudig entgegen und unterstützen natürlich hier als Personaldienstleister ebenfalls den Verein. Die positive Entwicklung ist von allen Seiten gut erkennbar und wir gestalten diese gerne weiter mit. Wir freuen uns schon jetzt auf den Einzug in das neue Hofmann Personal Stadion.“

Vertragsverlängerung für Trainer Gerald Scheiblehner

Zudem freut es uns bekannt zu geben, dass Gerald Scheiblehner weiterhin Cheftrainer des FC Blau-Weiß Linz bleibt. Der Vertrag des gebürtigen Linzers wird um zwei weitere Jahre bis zur Saison 2024/25 verlängert. Der 46-Jährige kam im Sommer 2021 zum FC Blau-Weiß Linz und war maßgeblich an der Weiterentwicklung des Klubs verantwortlich. „Die sportliche Performance beim FC Blau-Weiß Linz in den letzten Jahren ist beachtlich. Die Handschrift von Cheftrainer Gerald Scheiblehner ist sowohl mit einer klaren Spielidee wie auch einer Weiterentwicklung von Spielern erkennbar. In den letzten Wochen konnte ich mir auch selbst einen Eindruck von seiner enorm professionellen Arbeit verschaffen. Dieser wurde durch die Einschätzung von Sportdirektor Tino Wawra wie auch aus Gesprächen mit zahlreichen Experten bestärkt. Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre verlängern und mit dieser wichtigen Entscheidung Klarheit schaffen“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz.

„Nach beinahe zwei Jahren Trainertätigkeit beim FC Blau Weiß Linz kann ich behaupten, dass dieser Verein ganz besonders ist. Eine Mannschaft mit vielen sehr talentierten Spielern und tollen Persönlichkeiten. Ein hochengagiertes Betreuerteam, das mit unglaublicher Leidenschaft für die Jungs da ist. Eine sehr intensive und professionelle Zusammenarbeit mit Tino Wawra, der hauptverantwortlich für den sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre ist. Und seit einigen Wochen jetzt auch Christoph Peschek als Geschäftsführer, der mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner hohen Motivation den FC Blau Weiß Linz in allen Bereichen rund um den Sport professionalisiert und damit auf ein höheres Level hebt. Ich bin stolz und voller Vorfreude mit dieser Mannschaft auch in Zukunft gemeinsam an unseren ambitionierten Zielen zu arbeiten.“, betont Gerald Scheiblehner, Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz.