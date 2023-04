Die 5 Freitag-Partien in Rd. 22 der ADMIRAL 2. Liga standen überwiegend im Zeichen der Auswärts-Teams: 3 Siege, 1 Remis. Lediglich Spitzenreiter SKN St. Pölten blieb daheim siegreich, drehte gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 einen Rückstand und erzielte wieder Mal späte Tore. Die Young Violets holten beim weiterhin 2023 sieglosen Vizemeister FAC den 2. Sieg in Folge und gaben die Rote Laterne an die KSV 1919 (1:1 vs. Amstetten) ab. Einen Kantersieg feierte der SK Sturm II beim SK Rapid II, während "Favoritenschreck" SV Lafnitz mit dem 2:1-Sieg beim SV Horn wieder einen Klub der Top-4 ärgerte...

Bejubelten den 14. Saisonsieg und fünften im Frühjahr für Spitzenreiter SKN St. Pölten: Thomas Salamon, Nicolas Wisak und Din Barlov (v.li.). Die Niederösterreicher schlugen wieder mal mit späten Toren und per Doppelpack zu.

Herbstmeister Horn bereits 7 Zähler hinter SKN St. Pölten

Der Herbstmeister dürfte sich damit allmählich aus dem Meister-Rennen verabschieden, liegt nach vier Partien ohne Sieg (je 2 Remis und Niederlagen) nun bereits 7 Zähler hinter Liga-Leader SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher setzten sich am Karfeitag im Spitzenspiel der 22. Runde gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 letztendlich verdient mit 3:1 (0:0) durch. Die Wölfe bewiesen dabei wieder mal Moral & Mentalität...und eben den langen Atem hinten heraus. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison: ein Qualitätsmerkmal der Helm/Pogatetz-Elf. Routinier & Abwehrchef Christian Ramsebner (80.), Rio Nitta (81.) und Bernd Gschweidl (94.) ließen St. Pölten spät jubeln. Zuvor hatte Itamar Noy (49.) die Vienna in Führung gebracht.

Der SKN St. Pölten führt die Tabelle in Liga 2 damit nach 22 Runden weiter an, hat 45 Punkte auf dem Konto und gastiert nächsten Freitag zum Top-Spiel um Big-Points gegen den aktuell Tabellen-Dritten GAK 1902 (40 Zähler), der zuletzt mit einer Siegesserie Aufstiegs-Ambitionen anmeldete. Die Steirer empfangen Samstag die Steyrer - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Vorwärts, zuletzt formverbessert und erfolgreich, braucht jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Ein weiter OÖ-Klub, der Tabellenzweite FC Blau-Weiß Linz (41) will ebenfalls morgen gegen den FC Flyeralarm Admira - 14:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER - nachlegen und am Spitzenreiter dran bleiben, um zugleich eine Antwort auf den "Umfaller" vor einer Woche, der überraschenden 1:2-Niederlage bei den Young Violets, zu zeigen.

Für Oluwaseun Adewumi (r.) und den Floridsdorfer AC gab es auch im 6. Frühjahrs-Match keinen Sieg, während Florian Fischerauer und die Young Violets den zweiten Sieg in Folge feierten und die Rote Laterne an die Kapfenberger abgaben.

Young Violets mit Routinier James Holland zum nächsten Dreier

Die Amateure des ADMIRAL Bundesligisten FK Austria Wien legten heute nach. Wieder mit 2:1 (2:0). Auswärts auf dem FAC-Platz bei Vorjahres-Vizemeister Floridsdorfer AC, der zwar im 6. Anlauf im Kalenderjahr immerhin den ersten Treffer erzielte, doch weiter in 2023 sieglos bleibt und in den 6 Frühjahrs-Partien bereits 5 Niederlagen kassierte (1 Remis). Der FAC weiter in der Tabelle im freien Fall (vorerst Rang 8), während die Jungveilchen erneut jubelten. Zuerst traf FAC-Akteur Leomend Krasniqi via Eigentor (6.), dann Dejan Radonjic (32.) per Kopfball, ehe Vice Miljanic (91.) die "ewige Torsperre" der Gastgeber beendete und das erste Tor im Jahr 2023 nach mehr als 600 Minuten ohne Erfolgserlebnis erzielte. Der Anschlusstreffer jedoch, weil so spät, nurmehr Ergebniskosmetik und eher ein Ehrentreffer.

Austria-Routinier James Holland gab nach langer Verletzungspause sein Comeback. Der 33-jährige Australier kam eine Spielhälfte zum Einsatz und brachte bei den Jungvelichen seine Erfahrung aus 244 Bundesliga-Spielen ein. Mit dem 2. Sieg in Serie überholten die Violetten mit 21 Punkten den KSV 1919 (20), der sich nach 1:0-Führung von T. Mandler (39.) durch den Ausgleich von Feiertag (55.) mit einem 1:1 (1:0) gegen Amstetten zufrieden geben musste und damit neues Schlusslicht ist.

Mohammed Fuseini brachte mit seinem Doppelschlag binnen 3 Minute den SK Sturm II bereits in der Anfangs-Viertelstunde auf die Siegerstraße. Der 20-jährige Stürmer aus Ghana erzielte in dieser Saison ja auch bereits 2 Treffer "oben" in der Bundesliga-Mannschaft der Steirer.

"Blackies-Youngster" überrollen überraschend junge Hütteldorfer

Im Duell der 2. Mannschaften der ÖFB-Cup-Finalisten SK Rapid und SK Sturm landeten die Steirer überraschend einen Kantersieg. Dank eines schnellen Doppelpacks von Mohammed Fuseini (13., 15.), der ja auch schon Bundesliga-Luft schnupperte, sowie Toren von Toptorjäger Milan Toth (81./Elfmeter) und Sandro Schendl (90.) setzten sich die Steirer mit 4:0 (2:0) durch und feierten damit im Kampf gegen den Abstieg den ersten Sieg nach drei Niederlagen in Serie.

WAS FÜR EIN SPIEL 🔥🥰⚽️🥳🥳🥳 Die #Wölfe besiegen die #Vienna mit 3:1!!!!!!!! Diese Partie war wirklich nichts für schwache Nerven 🤪

Hier geht's zum Spielbericht 👉 https://t.co/wp6tjKtq0h#weareone #meinSKN #LigaZwa — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) April 7, 2023

