Der 18. September 2022 war ein "rabenschwarzer Tag" für den FC Liefering, wurde den Jungbullen in Runde 9 der ADMIRAL 2. Liga vom FC Dornbirn 1913 ein regelrechter "Knockout" verpasst und sie bei der 0:6-Heimschlappe in Grödig von den Vorarlbergern "bei den Hörnern" genommen. Fast 7 Monate später kommt es zum Retourmatch an der Birkenwiese. Wieder an einem Sonntagmorgen zur Fußball-Matinee - ab 10:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Wird dieser Ostersonntag auch ein historischer in dieser Saison beim Duell beider Klubs? Nachfolgend die Vorschau aus dem Lieferinger Lager. Siehe AUCH!

Im Hinspiel stellte der FC Dornbirn den Jungbullen (hier mit Mark Gevorgyan und Samson Baidoo) gewaltig "die Haxerl" und machte in Grödig das "halbe Dutzend" voll. Die 0:6-Pleite des FC Liefering war die höchste Heim- und Saison-Niederlage.

Weiter Ostersonntags-"Marsch" ins Ländle

Während die Jungbullen im vergangenen September bis in den Oktober hinein ein Tal durchliefen und 6 Niederlagen in Folge kassierten, ja gar auf einem Abstiegsplatz lagen, ließ sich das Jahr 2023 gut an. Nach dem furiosen Frühjahrsstart mit 3 Siegen in Folge setzte es zuletzt allerdings zwei bittere Niederlagen. Speziell jene gegen die im Tabellenkeller angesiedelten Kapfenberger war dabei besonders ärgerlich. Umso wichtiger ist es für die Salzburger nun, dass sie schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurück finden und 3 Punkte einfahren.

Am Osterwochenende haben Cheftrainer Fabio Ingolitsch und seine Schützlinge für diese Mission einen besonders weiten Weg zurückzulegen, wenn es mit über 4 Stunden Busfahrt gen Westen hinter den Arlberg geht. Im Stadion Birkenwiese erwartet sie der durchaus formstarke FC Dornbirn. Ein Duell der Tabellen-Nachbarn - den Tabellenneunten aus dem Ländle (27) und Elften aus Salzburg trennen nur 1 Zähler.

Gegen den favorisierten First Vienna FC 1894 mussten sich das Team von Cheftrainer Thomas Janeschitz (der 56-jährige Wiener war früher ÖFB-Team-Nachwuchscoach) am vergangenen Wochenende zwar knapp mit 2:3 geschlagen geben, konnte in den beiden Runden zuvor allerdings mit zwei Siegen einiges an Boden gutmachen und ist - wie diese Saison wiederholt bewies - immer wieder für Überraschungen gut.

Muntert seine Schützlinge auf: FC Liefering-Cheftrainer Fabio Ingolitsch, der am Ostermontag 31 Jahre jung wird und sich gerne einen Sieg als Vorweg-Geschenk seiner Jungbullen wünscht.

"Wollen an diesem Spieltag anderes Gesicht zeigen"

Was ja auch der FC Liefering beim Hinspiel leidlich zu spüren bekam. Mit einer geglückten Revanche für die 0:6-Pleite in der Hinrunde haben die Salzburger diesmal sogar die Chance, am FC Dornbirn 1913 in der Tabelle vorbeizuziehen und einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen.

Die "Roten Bullen" dürften dementsprechend motiviert und "heiß" sein. Letzteres gilt auch für den Schiedsrichter namentlich: Andreas Heiß pfeift diese letzte Partie der 22. Runde in der ADMIRAL 2. Liga

FCL-Cheftrainer Fabio Ingolitsch: „Dornbirn ist ein unangenehmer Gegner, der gut organisiert ist und seine Stärken im Umschaltspiel hat. Nachdem wir letzte Woche sehr selbstkritisch mit unserer eigenen Leistung umgegangen sind, wollen wir an diesem Spieltag ein anderes Gesicht zeigen und dabei mit viel Herz und Leidenschaft an die Sache herangehen.“

Personelle Situation im Lieferinger Lager: Benjamin Atiabou, Daniel Klicnik, Marcel Moswitzer und Luka Reischl fallen aus.

Fotocredit: FC Liefering via Getty