Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Das Duell der Kultvereine GAK 1902 (hier mit Regisseur Michael Liendl) und dem SK Vorwärts Steyr wurde von den Ligaportal-Usern in Liga 2 in Runde 22 am meisten frequentiert. Es war obendrein auch rassige Partie, in der sich die zu Hause nachwievor unbesiegten Steirer am Ende knapp mit 3:2 gegen stark gegen haltende Oberösterreicher durchsetzten.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL