Im vergangenen Sommer verpflichete der FC Dornbirn 1913 Thomas Janeschitz für eine Saison als neuen Cheftrainer. Wie die Vorarlberger heute Abend in ihrer Klubaussendung vermelden, wird - drei Tage vor dem Gastspiel der Rothosen am Wiener Verteilerkreis bei den Young Violets (Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) - der Vertrag mit dem 56-jährigen Wiener und ehemaligen ÖFB-Nachwuchs-Trainer vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängert.

Funktionierendes Duo: Sportdirektor Eric Orie (l.) und Cheftrainer Thomas Janeschitz spielen ein weiteres Jahr beim FC Dornbirn 1913 "den Doppelpass".

"Überzeugt, FC Dornbirn 1913 langfristig in der 2. Liga zu etablieren"

Wie die Vorarlberger verlauten lassen, habe es Trainer Thomas Janeschitz geschafft, in kürzester Zeit eine junge Mannschaft zu formen und in der 2. Liga konkurrenzfähig zu machen. Gemeinsam mit Sportdirektor Eric Orie zeichnet der erfahrene Coach verantwortlich für den Zusammenhalt im Team und den sportlichen Fortschritt. Mit seiner Erfahrung kann sich die Mannschaft weiterentwickeln und in Zukunft bestimmt noch mehr Erfolge vorweisen.

Cheftrainer Mag. Thomas Janeschitz: „Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit und sehe es als Bestätigung der guten Arbeit, welche mein Team und ich bisher geleistet haben. Ich bin überzeugt, dass wir die Mannschaft erfolgreich weiterentwickeln können, um den Mohren FC Dornbirn 1913 langfristig in der 2.Liga zu etablieren."

"Mannschaft steht hinter ihm und ist bereit, weiter von ihm zu lernen"

Sportdirektor Eric Orie: „Wir sind sicher, dass wir mit Thomas den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen können. Die Mannschaft steht hinter ihm und ist bereit weiterhin von ihm zu lernen."

Nachdem eine bzw. diese wichtige Personalie geklärt ist, können sich die Rothosen voll und ganz auf die letzten acht Spiele der Saison konzentrieren und hoffentlich baldmöglichst den Klassenerhalt fixieren.

Fotocredit: FC Dornbirn 1913