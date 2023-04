Die 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/2023 wird gleich mit einem Top-Spiel am Freitag, den 14. April ab 18:10 Uhr eröffnet, wenn der im Frühjahr gesamt gesehen prima performende FC Liefering mit dem Tabellenzweiten FC Blau-Weiß Linz einen "heißen Aufstiegs-Aspiranten" in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim empfängt - Ligaportal-LIVETICKER. In der Hinrunde am 28. Oktober war dies in Anbetracht der eher enttäuschenden Herbst-Leistungen der Jungbullen noch kein Top-Spiel, gewannen die Linzer dank Triplepacker Matthias Seidl mit 4:0. Doch mit 2023 zeigen die Lieferinger ein anderes Gesicht.

Machte beim Hinspiel Ende Oktober den Unterschied aus und war selbst vom Lieferinger Abwehrverbund nicht aufzuhalten: Der Kuchler Matthias Seidl, der beim 4:0 in Torlaune war und binnen 27 Minuten halbzeitübergreifen den Triple-Pack schaffte. Zuletzt fehlte der SK Sturm-Spieler in spe allerdings verletzungsbedingt.

Nach Herbst-Blues rocken Jungbullen im Frühjahr 2. Liga

Holten aus den vergangen 7 Partien 5 Siege (schon einen Dreier mehr wie in 15 Hinrunden-Spielen!), wobei der erste noch vom 11.11.2022 (1:0 vs. BL-Absteiger FC Admira Wacker) datiert. Mit dem neuen Kalenderjahr sind die Lieferinger ja auch vom Stadion in Grödig in die Red Bull Arena nach Wals-Siezenheim übersiedelt, wo es nach zwei Auftakt-Siegen gegen die Niederösterreicher Klubs SKU Amstetten (4:0) und SV Horn (3:1) zuletzt allerdings eine 1:3-Niederlage gegenden abstiegsbedrohten KSV 1919 gab. Dazu zuvor ein 0:2 bei Spitzenreiter SKN St. Pölten.

Nach zwei Partien, in denen die junge Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch leer ausging, folgte am Ostersonntag allerdings die "Auferstehung", fanden Kapitän Wallner & Co. wieder in die Erfolgsspur zurück mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Dornbirn 1913. Gegen die Vorarlberger setzte es im Herbst noch eine 0:6-Heimklatsche. Diesmal am Ostersonntag die Revanche, und das noch überwiegend in Unterzahl (Ausschluß Innenverteidiger Bryan Okoh in der 39. Min.).

Mit dem 9. Saisonsieg sprangen die Jungbullen auf einen einstelligen Tabellenrang, Platz 8. Nun steht allerdings für die Salzburger eine Herkules-Aufgabe an, kommt mit dem FC Blau-Weiß Linz einer der Aufstiegs-Aspiranten in die Mozartstadt. Die Gäste rehabilitierten sich am Osterwochenende mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Admira, nachdem es in der Runde davor gegen die Young Violets Austria Wien am Verteilerkreis eine überraschende 1:2-Niederlage gesetzt hatte.

Toptorjäger der 2. Liga-Torschützenliste Karim Konaté & Matthias Seidl

Aufgrund der Frühjahrs-Leistungen dürften die Gastgeber dennoch mit genügend Selbstvertrauen in das Duell mit dem Tabellenzweiten, der bei je 5 Siegen und Niederlagen (1 Remis) eine ausgeglichene Auswärts-Bilanz hat, gehen. Außerdem fehlt wohl weiterhin bei den Oberösterreichern der Triplepacker vom 4:0-Hinspielsieg: Matthias Seidl. Der 22-jährige Offensivakteur, ja aus der Salzburger Jugend sowie Grödig und Kuchl stammend, fiel bereits die vergangenen 3 Runden wegen einer Syndesmoseband-Verletzung aus und wurde inzwischen auch vom Lieferinger Karim Konaté in der Torschützenliste überholt.

Beide Top-Torjäger in der 2. Liga und in ihren jeweiligen Teams werden sich diesmal wohl nicht begegnen. Matthias Seidl verletzungsbedingt und Karim Konaté ist ja inzwischen im Kader des Bundesligisten FC Red Bull Salzburg, der am Sonntag an gleicher Wirkungsstätte auf den anderen Linzer Klub trifft, den LASK.

Während für den FC Liefering mit dem Duell gegen die Blau-Weißen interessante Wochen anstehen, folgt hernach das Auswärts-Doppel bei Vorjahres-Vizemeister FAC und dann Vorwärts Steyr, ehe beim nächsten Heimspiel mit dem GAK 1902 nach den Blau-Weißen ein weiterer Aufstiegs-Kandidat in der Red Bull Arena gastiert.

"Uns erwartet Spiel auf hohem Niveau"

Fabio Ingolitsch: „Mit Blau-Weiß Linz kommt der klare Titelfavorit zu uns nach Salzburg. Uns erwartet ein Spiel auf hohem Niveau, das uns alles abverlangen und uns in unserer Entwicklung vorantreiben wird. Wir kennen ihre Muster und Stärken, wollen mit unseren Prinzipien dagegenhalten und wie letzte Woche in Dornbirn mit viel Herz und Leidenschaft ins Spiel gehen. Die Mannschaft freut sich auf die nächste Challenge!“

PERSONALSITUATION: Benjamin Atiabou, Daniel Klicnik, Douglas Mendes Moreira und Marcel Moswitzer fallen verletzungsbedingt aus. Luka Reischl ist wieder ins Training eingestiegen. Bryan Okoh fehlt aufgrund seiner Rot-Sperre aus dem Spiel in Dornbirn.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at