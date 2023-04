Der FC Blau-Weiß Linz, aktuell Tabellenzweiter der ADMIRAL 2. Liga nach 23 Runden und gestern Nacht mit einem 2:2-Remis gegen den FC Liefering aus der Red Bull Arena in Salzburg zurückgekehrt, gibt gleich vier Vertragsverlängerungen mittels Optionsziehung bekannt. Manuel Maranda, Danilo Mitrovic, Paul Mensah und Tobias Koch werden für ein weiteres Jahr per Optionsziehung an den Verein gebunden.

Einer aus dem Quartett der Blau-Weißen bei den Vertrags-Verlängerungen: Offensivkraft Paul Pensah, dessen Optionsziehung allerdings nur beim Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga gültig ist.

Dauerbrenner Maranda & Koch

Manuel Maranda und Tobias Koch, die in dieser Saison 25 von 26 möglichen Spielen absolviert haben sind seit Sommer 2021 Bestandteil der blau-weißen 2. Liga-Profimannschaft. Danilo Mitrovic, der bereits 98 Spiele seit dem Sommer 2019 für den Verein bestritt, war bereits Teil der Meistermannschaft 2020/21.

Der gebürtige Ghanese Paul Mensah stieß im Winter 2022 ins Team dazu und hat in 38 Spielen mit 18 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam gemacht. Seine Optionsziehung ist nur bei Aufstieg in die Admiral Bundesliga gültig.

"Sind seit geraumer Zeit wichtige sportliche Säulen"

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: „Danilo, Tobias, Manuel und Paul sind sehr wichtige Spieler in unserer Mannschaft. Es war mein absoluter Wunsch, die Jungs weiter bei uns zu halten. Ich freue mich, dass wir ein weiteres gemeinsames Jahr vor uns haben!“

Geschäftsführer Christoph Peschek: „Paul Mensah, Tobias Koch, Manuel Maranda und Danilo Mitrovic sind wertvolle Spieler für den FC Blau-Weiß Linz und seit geraumer Zeit wichtige sportliche Säulen, deren Entwicklung eine erfreuliche ist und sie über großes Potential verfügen. Sie sind Wunschspieler unseres Cheftrainers und die Verlängerungen sollen unsere großen sportlichen Ambitionen unterstützen. Wir freuen uns über unseren gemeinsamen weiteren Weg."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL