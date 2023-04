Der SV Horn, nach 23 Runden in der ADMIRAL 2. Liga auf Rang 4, vermeldet die Vertragsverlängerung seines defensiven Mittelfeldspielers Benjamin Mulahalilovic per Option um eine weitere Saison!

Sommer-Neuzugang Mulahalilovic in Premieren-Saison Horner Dauerbrenner

Benjamin Mulahalilovic wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des SV Horn tragen. Der 24-jährige Bosnier wechselte im letzten Sommer vom Regionalligisten FC Marchfeld nach Horn und etablierte sich von Beginn an in der Startelf des Herbstmeisters. Bis jetzt brachte es der Mittelfeldspieler mit der Nr. 21 für die Waldviertler auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm 6 Treffer und 3 Torvorlagen gelangen.

SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Benjamin Mulahalilovic hat sich nach dem Sprung von der Regionalliga in die 2. Liga rasch akklimatisiert und konnte sich sehr gut entwickeln. Somit war es für uns klar, dass wir ihn auch in der nächsten Spielzeit beim SV Horn haben wollen, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Bisherige Vereine: FC Faakersee (Jugend), AKA Kärnten, AKA Austria Wien, FK Austria Wien II, WAC II, FC Marchfeld.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL