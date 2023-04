Nach der Sechs-Spiele-Sieglos-Serie (darunter 5 Niederlagen!) gab es in der abgelaufenen Runde 23 der ADMIRAL 2. Liga ein Lebenszeichen vom FAC mit dem ersten Frühjahrs-Erfolg, dem 3:0 in der Naturarena Hohe Warte im "kleinen Wiener Derby" bei Aufsteiger First Vienna FC 1894. Auch so was wie der Turnaround beim im Kalenderjahr im freien Fall befindlichen Vorjahres-Vizemeister? Mit dem FC Liefering kommt eine wahre Bewährungsprobe für die Mörec-Mannen, denn die Jungbullen zeigen im Frühjahr ein anderes Gesicht wie noch im Herbst und sind im Aufwind. Freitag, 18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

Das Hinspiel in Grödig am 8. Oktober gewannen Marcel Monsberger und der FAC gegen Lukas Ibertsberger und den FC Liefering auswärts mit 2:1. Doch in der ADMIRAL 2. Liga sind die Jungbullen im Frühjahr klar formverbessert gegenüber dem Herbst.

"Müssen Derby-Leistung nun gegen Liefering bestätigen"

War 3:0-Erfolg und erste Floridsdorfer Frühjahrs-Sieg bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 für die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov ein Befreiungsschlag? Zumindest wurde der freie Fall gebremst, konnte der FAC einen Tabellenplatz gut machen und auf Rang 8. vorrücken. Am kommenden Freitag soll in der Hopfengasse nun auch der erste Heimsieg in 2023 realisiert werden.

FAC-Cheftrainer Mitja Mörec nach dem 1. Frühjahrs-Dreier: „Die Mannschaft hat am Sonntag enorm viel Charakter gezeigt, denn es ist nicht einfach in so einer Situation eine solche Leistung zu bringen. Aber im Fußball muss man von Woche zu Woche schauen und deshalb wollen und müssen wir unsere Leistung des Derbys nun gegen Liefering bestätigen.“

Der Vorjahressechste FC Liefering erwischte keinen perfekten Start in die Saison, kann aber auf eine starke Rückrunde blicken. Nach nur zwei Siegen in den ersten 11 Runden präsentieren sich die Jungbullen in der Rückrunde bisher deutlich formstärker. Neben vier Siegen im Frühjahr konnte die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch zuletzt zuhause einen Punkt gegen Meisterkandidat FC Blau-Weiß Linz ergattern.

Ein Treffer in letzter Minute besiegelte den 2:2 Endstand in der Red Bull Arena. Der FC Liefering stellt auch heuer mit einem Durchschnittsalter von 18,4 Jahren die jüngste Mannschaft in Liga 2. Dieses junge Team erweist sich bisher als sehr heimstark, musste aber auswärts den ein oder anderen Dämpfer einstecken. Der FAC-Wien ist sich der Offensivstärke der Salzburger aber bewusst, welche mit dem 18-jährigen Karim Konaté den aktuell besten Torschützen der Liga - siehe auch HIER - in ihren Reihen haben. Der Ivorer dürfte allerdings - wie zuletzt - wieder im Kader bei Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga stehen (Sonntag, Gipfeltreffen beim SK Sturm Graz, 17 Uhr).

"Haben jetzt 2 Heimspiele vor uns, in denen wir punkten müssen"

FAC-Co-Trainer Aleksandar Gitsov: „Liefering hat sich im Vergleich zum Herbst sehr gut weiterentwickelt. Sie agieren jetzt besser als in der Hinrunde, was man auch an den Ergebnissen erkennen kann. Das Spiel wird sehr intensiv und kampfbetont werden. Aber wir haben jetzt zwei Heimspiele vor uns, in denen wir punkten müssen, um unsere internen Ziele, die wir uns vor der Saison gesetzt haben, nicht aus den Augen zu verlieren.“

Der Statistik zufolge wird es ein spannendes und enges Spiel am kommenden Freitag. Denn in den letzten 6 Duellen konnten beide Mannschaften jeweils zwei Spiele für sich entscheiden. Die beiden Remis endeten torlos. In der Hinrunde hatte der FAC die Nase vorne. Nach einem frühen Tor der Salzburger durch Karim Konaté (14.), drehten die Blau-Weißen durch den Doppelschlag von Vice Miljanic (71.) und Alexander Mankowski (74.) - alle drei Treffer per Kopfball erzielt - die Partie noch zum 2:1-Auswärtssieg in Grödig.

"Unsere Jungs sind voller Tatendrang und wollen den Aufwärtstrend im Frühjahr fortsetzen"

Dafür wollen die Lieferinger (30 Punkte) am Freitag Revanche nehmen und mit einem Sieg zugleich in der Tabelle an den Wienern (31 Punkte) vorbeiziehen. Die Stärken des FAC sind Trainer Fabio Ingolitsch bewusst. So zählt die Abwehr rund um Schlussmann Simon Spari zur besten in Liga 2 : Mit lediglich 22 erhaltenen Gegentoren stellen die Floridsdorfer die zweitbeste Defensivabteilung.

Fabio Ingolitsch: „Der FAC ist eine routinierte und robuste Mannschaft, die vor allem im eigenen Stadion schwer zu bespielen ist. Wir wollen den starken Auftritt gegen den FC Blau-Weiß Linz bestätigen, erneut unser Spiel auf den Platz bringen. Dafür werden wir sehr viel gegen den Ball investieren, um für hohen Druck zu sorgen und den Gegner weit von unserem Tor wegzuhalten. Unsere Jungs sind voller Tatendrang und wollen den Aufwärtstrend im Frühjahr fortsetzen.“

Personalsituation: Benjamin Atiabou, Dario Bijelic, Soumaila Diabate, Daniel Klicnik und Marcel Moswitzer fallen aus.

Fotocredit: FC Liefering via Getty