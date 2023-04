Die doppelte Heimspiel-Absage gegen den Tabellensiebten SKU Amstetten (neuer Nachholtermin, Dienstag, 25. April, 18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) bescherte dem SK BMD Vorwärts Steyr eine Zwangspause in der ADMIRAL 2. Liga. Weiter geht es nun für den derzeit Tabellenvorletzten am Freitag, 21. April, mit einem Auswärtsspiel in Wien-Hütteldorf beim Tabellen-13. SK Rapid II, der nur 3 Zähler vor den Oberösterreichern rangiert. Im Hinspiel in Runde 1 am 22. Juli 2022 trennten sich beide Teams 2:2 in Steyr.

Alem Pašić gesperrt, dafür steht Murat Satin vor Comeback

Alem Pašić, der im Hinspiel nach 2:1-Führung der jungen Hütteldorfer den 2:2-Pausen- und zugleich -Endstand erzielte fehlt wegen einer Gelb-Sperre im Allianz-Stadion. Dafür steht Mittelfeldspieler Murat Satin nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung.

In der Tabelle liegt Rapid II (ein Spiel mehr) mit 25 Punkten auf Rang 13, Vorwärts hält bei 22 Zählern und könnte bei einem vollen Erfolg an den Wienern vorbeiziehen. Die beiden Liga-Duelle im Kalenderjahr 2022 endeten jeweils mit einem 2:2.

Vorwärts Steyr ist am Freitag zu Gast in Hütteldorf, wenn unserer grün-weißen Talente von Rapid II auf die Oberösterreicher treffen - die Vorschau: 👇😁



📃 https://t.co/0klrpzk4jF



📸 @GEPApictures #skrapidII #SCR2023 #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/IOowYqz9Xz — SK Rapid (@skrapid) April 19, 2023

Vorwärts-Bilanz vs. SK Rapid II

Gesamt: 1-3-1 | 8:10 Tore

Heim: 0-2-1 | 5:8 Tore

Auswärts: 1-1-0 | 3:2 Tore