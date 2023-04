Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, nach 24 Runden Tabellen-7. in der ADMIRAL 2. Liga, kann auch in der kommenden Saison auf einen wichtigen Leistungsträger setzen. Der amtierende Vizemeister in Liga 2 zieht die Option zur Verlängerung bei Torhüter Simon Spari, der nun ein weiteres Jahr beim FAC unter Vertrag steht.

Schlussmann Simon Stari (li.) mit FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer

"Vorgezeichneter Karriereplan ging bisher zu 100% auf"

Inmitten der Rückrunde kann der Floridsdorfer Athletiksport-Club eine erfreuliche Vertragsverlängerung bekanntgeben. Der 20-jährige ÖFB-U21-Teamtorhüter Simon Spari bleibt ein weiteres Jahr bei den Blau-Weißen.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Verlängerung: „Es freut uns sehr in der kommenden Saison auf die Qualitäten von Simon bauen zu können. Der vorgezeichnete Karriereplan, den wir 2021 mit Simon begonnen haben, ging bisher zu 100% auf und es macht uns stolz, dass wir gemeinsam in eine weitere Saison gehen.“

Simon Spari bei seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Zeit beim FAC auch in der nächsten Saison weitergeht. Ich fühle mich sehr wohl in Floridsdorf und bin überzeugt davon, dass wir noch viel erreichen können."

Der gebürtige Steirer Spari wechselte im Sommer 2021 von der U19 des deutschen Zweitligisten Karlsruher SC nach Wien-Floridsdorf. Der 1,96-Meter große Schlussmann machte seine ersten Einsätze in der Saison 2021/22, wo er im UNIQA ÖFB Cup zwischen den Pfosten stand. In der laufenden Saison stand Spari bis auf zwei Spiele jede Runde in der Startelf.

Simon Spari Freitag vor 25. Zweitliga-Spiel

In 24 Zweitliga-Spielen kassierte der großgewachsene Goalie nur 23 Gegentore und hielt 6 Mal zu Null. Am kommenden Freitag steht Simon Spari vor seinem 25. Zweitliga-Einsatz, wenn der amtierende Vizemeister auf dem FAC-Platz den um nur einen Zähler besser postierten Tabellennachbarn SV Lafnitz (5.) empfängt (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Jugendvereine: FC Gratkorn und SK Sturm Graz

𝑺𝒑𝒂𝒓𝒊 𝒃𝒍𝒆𝒊𝒃𝒕 𝒊𝒏 𝑭𝒍𝒐𝒓𝒊𝒅𝒔𝒅𝒐𝒓𝒇! 💪🏻



Der FAC zieht die Option zur Verlängerung von Simon Spari, der nun ein weiteres Jahr in Floridsdorf unter Vertrag steht! 💙🔝



ℹ️ Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage



📲 https://t.co/1DTjnqx5y4 #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) April 25, 2023

Fotocredit: FAC