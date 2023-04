Nach der Bekanntgabe am 15. März über den überraschenden Abgang des langjährigen Sportdirektors der Blau-Weißen, Tino Wawra (wir berichteten), im Sommer zum SKN St. Pölten, war Handlungsbedarf gegeben beim Aufstiegsaspiranten, nach 24 Runden Zweiter der ADMIRAL 2. Liga und kommenden Freitag im Top-Spiel beim nur einen Zähler dahinter lauernden Dritten GAK 1902 zu Gast (ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Für Mittwoch hatte der FC Blau-Weiß Linz zu einem mit Spannung erwarteten Pressegespräch eingeladen, bei dem der neue Sportdirektor bekannt gegeben wurde. Wieder soll es ein Spieler richten!

Gegnerische Spieler, wie jüngst Jan Stefanon vom FC Dornbirn, brauchen Abwehr-"Abräumer" Christoph Schösswendter demnächst nicht mehr "zu fürchten". Der 34-jährige Innenverteidiger wechselt vom Rasen ins Büro, wird neuer Sportdirektor beim FC Blau-Weiß Linz.

Christoph Schösswendter wird neuer Sportdirektor

Gestatten, Christoph Schösswendter. Neuer Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz und damit Nachfolger von Tino Wawra im Sommer. Der 34-jährige, bundesligaerfahrene Innenverteidiger (169 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga) kam im Jänner 2022 nach halbjähriger Vereinslosigkeit zu den Blau-Weißen. Zu Beginn der neuen Saison 2022/23 wurde der in Zell am See geborene Hüne (1,94 Meter) durch einen Rippenbruch zurück geworfen, kam gerade mal zu 6 Liga-Spielen, darunter 2 Kurz-Einsätzen, im Herbst, um im Frühjahr so gut wie gar keine Rolle mehr zu spielen bzw. in den jüngsten beiden Partien gegen den FC Liefering (auswärts in Red Bull Arena in Wals-Siezenheim) und FC Dornbirn lediglich in den Schlussminuten eingewechselt zu werden.

Schösswendter war laut Medienberichten zunächst als Sportkoordinator unter einem Vorstand Sport vorgesehen. Nun kam es anders. Als Gesprächspartner waren in der Lokalität "Cubus" im Ars-Electronica in Linz-Urfahr neben dem neuen Sportdirektor Christoph Schösswendter auch Christoph Peschek, Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz und Cheftrainer Gerald Scheiblehner zugegegen.

V.l.: FC Blau-Weiß Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek, der neue Sportdirektor Christoph Schösswendter und Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

"Er kennt die Stärken und Schwächen der aktuellen Spieler"

Christoph Peschek: „Ich freue mich mit Christoph Schößwendter einen routinierten Profifußballer, der über umfangreiche Erfahrungen aus unterschiedlichen Stationen im Inland und auch im Ausland sowie dementsprechender Netzwerke und Wissen über Spieler in der 1. und 2. Liga Österreichs verfügt. Er hat mit seinem abgeschlossenen Masterstudium im Bereich Sportmanagement sowie seinem Trainer B-Diplom auch ausgezeichnete Fachkompetenzen. Diese abgeschlossenen Ausbildungen ergänzend zu seiner stets vorbildlichen Profi-Karriere zeigen auch von seinem Fleiß, seiner Einsatz-und Weiterbildungsbereitschaft. Er kennt den Klub, die handelnden Personen, die Spielidee und Positionsanforderungen, auch die Stärken und Schwächen der aktuellen Spieler und kann somit sofort in die Kaderplanung einsteigen.

Er ist integer, bodenständig und hat den absoluten Willen, diese Chance bestmöglich zu nutzen. Er kann bereits jetzt in seiner `freien ` Zeit mit der Einarbeitung und Übergabe von Tino Wawra beginnen. Somit ist eine optimale Übergabe im Sinne des Klubs sichergestellt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er die Rolle als Sportdirektor bestmöglich besetzen wird, die ganzheitliche Weiterentwicklung sowie Professionalisierung des Klubs weiter vorantreiben und alles für sportliche Erfolge geben wird."

"Jetzt gilt es an oberster Stelle unser großes Ziel Bundesliga zu verwirklichen"

Der neue Sportdirektor Christoph Schösswendter: „Vorab möchte ich mich beim Verein und allen voran Christoph Peschek für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wer mich als Spieler kennt, der weiß, dass für mich immer der Erfolg der Mannschaft bzw. des Vereins an oberster Stelle steht. Genauso werde ich es auch in meiner neuen Position als Sportdirektor halten. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit ich die Mannschaft, das Trainerteam und den Verein bestmöglich dabei unterstütze, unseren sportlich erfolgreichen Weg weiterzugehen.

Jetzt gilt es aber an oberster Stelle die letzten 6 Spiele alles dafür zu geben, um unser großes Ziel Bundesliga zu verwirklichen. Darauf, als auch auf meine künftige Arbeit als Sportdirektor freue ich mich wirklich sehr."

Ehemals Profi bei 1. FC Union Berlin und SK Rapid

Nach intensiven Gesprächen mit möglichen Kandidaten hat Christoph Schösswendter somit bei den Blau-Weißen den "Zuschlag" bekommen. Neben seiner aktiven Karriere als Profifußballer schloss der gelernte Einzelhandelskaufmann sowohl sein Masterstudium „Business und Sportmanagement“ als auch sein UEFA B-Diplom mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Nach 16 Jahren im internationalen als auch nationalen Profifußball mit Stationen unter anderem bei Union Berlin und SK Rapid Wien, entscheidet er sich für den nächsten Karriereschritt.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und FC Blau-Weiß Linz