Im "Frühjahrs-Turnier" der 3 Aspiranten um den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga - SKN St. Pölten (49 Punkte), FC Blau-Weiß Linz (48) und GAK 1902 (47) - gab es am 14. April bereits ein Duell zwischen den Grazern und St. Pöltenern (0:0). Nun treffen vom Führungs-Trio der ADMIRAL 2. Liga die Steirer auf die Oberösterreicher - Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Am 12. Mai gastieren die Linzer dann noch beim derzeitigen Spitzenreiter SKN St. Pölten. Doch vorher geht es nach Graz, wo der in Heimspielen einzig in der Liga noch unbesiegte GAK 1902 (9S, 3U) eine große Kulisse erwartet, in der es "brennen soll".

Wie beim Hinspiel am 12. August wird es auch diesmal zwischen David Peham und dem GAK 1902 gegen den FC Blau-Weiß Linz "zur Sache gehen". Räumen die Rotjacken den Tabellenzweiten aus dem Weg bzw. ziehen mit einem Sieg an ihm vorbei und übernehmen Freitagabend erstmals die Tabellenspitze? Liga-Leader SKN St. Pölten spielt tags darauf am Samstag beim FC Dornbirn 1913.

Hinspiel im August endete 1:1

Beim Hinspiel in Linz, auch an einem Freitagabend, trennten sich die Aufstiegs-Rivalen aus der oberösterreichischen und steirischen Landeshauptstadt vor 900 Besuchern am 12. August mit 1:1. Torschütze vom Dienst Matthias Seidl hatte Blau-Weiß Linz nach Assist von Ronivaldo mit 1:0 in Führung gebracht (36.), Routinier & Regisseur Michael Liendl glich für den GAK 1902 per Elfmeter (59., Handspiel Windhager) nach der Pause zum 1:1-Endstand aus.

Doch während die Rotjacken im Herbst durch allein sieben ihrer gesamt 8 Saison-Unentschieden diverse Punkte liegen ließen, eilen sie im Frühjahr von Sieg zu Sieg und kämpften sich auf Tuchfühlung an das Führungsduo SKN St. Pölten und FC Blau-Weiß Linz heran. Seit 7 Spielen sind die Schützlinge von Trainer Gernot Messner unbesiegt, holten gar 6 Siege (1U). Die einzige Niederlage im Frühjahr war zum Auftakt am 24. Februar bei Herbstmeister Horn (2:1).

Wie groß die Brust und Sieger-Mentalität gewachsen ist, bewiesen Kapitän Perchtold und Co. auch in der abgelaufenen Runde im Derby beim heimstarken SV Lafnitz, der zuvor den anderen Aufstiegs-Aspiranten SKN St. Pölten und FC Blau-Weiß Linz noch ein Remis abgerungen hatte im neuen Kalenderjahr. Das blieb den Grazern erspart, die zwar nach 2 Minuten schnell zurück lagen, doch auch schnell zurückkamen und nach 19 Minuten die Partie zur 2:1-Führung gekippt hatten, um am Ende einen 3:2-Sieg mit im Gepäck zu haben.

Elsneg: "Sehe Mannschaft, die guten Spirit hat"

Ein Sieg auch der Moral, was Trainer Messner mit Stolz erfüllt: "Die anderen beiden Titelkandidaten sind in Lafnitz gestrauchelt. Für uns ist es dort eigentlich noch schwerer, weil es ein Derby ist. Es kommen viele Zuschauer und Lafnitz wollte dem GAK im Derby ein Haxl stellen."

Sportchef Dieter Elsneg ergänzt: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, die Charakter und Persönlichkeit gezeigt hat." Der 33-jährige, ehemalige Profi weiter: "Ich sehe eine Mannschaft, die unterschiedliche Hürden nimmt, die sich weiterentwickelt hat, einen guten Spirit hat. Dafür muss ich dem Trainer-Team ein Lob aussprechen."

Messner und sein Trainer-Team haben in der langen Winterpause an den richtigen Stellschrauben gedreht und sich auch punktuell personell verstärkt: "Wir haben uns im Winter gesagt, dass wir die 7 Herbst-X in Siege drehen und dafür eine Spur mehr Risiko nehmen wollen. Das Thema der Vorbereitung war, um wie viel mehr, sodass wir hinten weiter stabil sind. Wir schießen jetzt mehr Tore, genau wie wir es erhofft haben. Und Siege bringen natürlich Selbstvertrauen."

Elsneg: "Wenn du in anderen Tabellenregionen unterwegs bist und aus der Distanz schießt, geht er oft auch mal drüber."

"Blau-Weiß Linz allgemein die stärkste Mannschaft"

Den Frühjahrs-Flow und Rückenwind gilt es jetzt auch im Duell um "Big-Points" gegen Aufstiegs-Rivale FC Blau-Weiß Linz mitzunehmen, der eigens einen Lauf hat und seit Runde 16 unter den Top 2 ist. Nach Stotter-Start folgte bei der Scheiblehner-Elf am 7. Oktober mit dem 5:2-Auswärtssieg in Dornbirn der Turnaround. Es war der Beginn einer Serie von 8 Siegen mit obendrein 30:5 Toren (fast 4 im Schnitt!). Erst am 10. März in der Steiermark, genauer in Lafnitz, hatten sich die Oberösterreicher beim 1:1 mal wieder mit einem Remis zu begnügen. Dazu noch der Umfaller am 31. März mit dem 2:1 bei den abstiegsbedrohten Young Violets. Ansonsten stehen im Frühjahr gesamt aus 8 Spielen 5 Siege, 2 Remis (in Lafnitz & Liefering) und 1 Niederlage zu Buche.

Elsneg weiß natürlich um die Stärke des kommenden Gegners aus der Stahlstadt: "Ich sehe Blau-Weiß Linz allgemein als die stärkste Mannschaft. Das habe ich schon vor der Saison gesagt. Sie haben auch ausgerufen, dass sie unbedingt Meister werden wollen. Aber ähnlich wie gegen St. Pölten sehe ich unsere Mannschaft auf einem sehr guten Niveau, um Paroli bieten zu können."

Rosenberger: "Da wird es brennen"

Für Trainer Messner wird das Top-Duell am Freitag durch Kleinigkeiten entschieden, wobei der 42-jährige Villacher auf eine ähnlich große Kulisse hofft wie beim Kräftemessen mit Liga-Leader SKN St. Pölten. "Da haben wir das erste Mal vor 4500 Zuschauern gespielt und erst mal hingeschnuppert. Jetzt haben wir diese Erfahrung schon. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. Die Mannschaft weiß, wie sie mit dieser Kulisse umgehen kann."

Benjamin Rosenberger, der am Sonntagmorgen in Lafnitz mit seinem 1. Saisontor (nach 14. Saison-Assist von Michael Liendl) zum 1:2 für die Wende sorgte, ist schon erwartungsfroh und hofft auf sehr viele GAK-Fans: "Da wird es brennen."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at