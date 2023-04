ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894, nach 24 Runden Tabellenachter, gibt die fixe Verpflichtung von Marcel Ecker bekannt. Der 20-Jährige war bereits seit Sommer von der Wiener Austria an die Vienna verliehen. Jetzt unterschreibt der 1,91 Meter große Torhüter bei den Döblingern einen Vertrag bis 2025.

Torhüter Marcel Ecker (l.) mit Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

"Für mich ist das der optimale Schritt"

Dem First Vienna FC 1894 ist es gelungen eine weitere Personalie für die kommende Saison zu klären. Marcel Ecker unterschreibt einen Zweijahresvertrag für die Blau-Gelben. Damit steht das Torwarttalent Österreichs ältestem Fußballverein für zwei weitere Spielzeiten zur Verfügung.



„Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung mit der Vienna. Für mich ist das der optimale Schritt, ich fühle mich sehr wohl hier und bin stolz bei einem Verein mit so viel Tradition meine nächsten Entwicklungsschritte machen zu dürfen“, zeigt sich Ecker über die Vertragsverlängerung erfreut.



Für die Vienna absolvierte Ecker bereits 323 Minuten in vier Spielen in der ADMIRAL 2. Liga. Mit den Vienna Amateuren steckt der Torhüter mitten im Aufstiegsrennen in der Oberliga B.

"Junger Schlussmann mit viel Potenzial"

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz zeigt sich froh über die Verpflichtung: „Mit Marcel Ecker konnten wir einen Torhüter beim Verein halten der perspektivisch genau in unser Anforderungsprofil passt. Ein junger Schlussmann mit viel Potenzial, dem wir eine Plattform geben möchten. In den vier Einsätzen, die er in der 2. Liga bisher für uns hatte, konnte er das bereits zeigen.“



Vor seiner Leihe zur Vienna war der Torhüter von seinem Stammverein an die Admira Juniors verliehen. Ecker durchlief von der U10 über die Austria Wien Akademie alle Stufen des violetten Nachwuchses. Nach einer Saison bei den Young Violets wechselte der 1,91 Meter große Schlussmann in die Südstadt zu den Admira Juniors, bevor es Anfang dieser Saison zur Vienna ging.



Über seine Ziele bei der Vienna meint Ecker: „Ich will mich in allen Bereichen verbessern, um der Mannschaft bestmöglich helfen zu können. Die Ziele des Vereins waren auch ein ausschlaggebender Grund hier zu verlängern. Ich bin von dem Weg überzeugt, auch konnte ich bei der Vienna mein Profidebüt in der 2. Liga feiern. Ich bin stolz, dass ich mich in den Spielen für mehr empfohlen habe und dankbar, dass der Verein mir das mit einer Vertragsverlängerung zurückgegeben hat.“



Steckbrief Marcel Ecker:

Geboren: 30. September 2002

Größe: 1,91 m

Letzter Klub: Admira Juniors

Position: Tor

𝐷𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑒! ✅

Unsere Nummer 3️⃣3️⃣ wird fix verpflichtet und unterschreibt einen Vertrag bis 2025! 🙌🏻

👉 https://t.co/zirbvHPRqp#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/E4pbeZnC4Z — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) April 26, 2023

Fotocredit: First Vienna FC 1894