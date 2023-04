Wie der SV Horn, Herbstmeister und nach 24 Runden derzeit Tabellenvierter der ADMIRAL 2. Liga, vermeldet, wurde der Vertrag mit Cheftrainer Philipp Riederer vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 31-Jährige übernahm am 21. September 2022 das Zepter von Rolf Landerl (seit 6. November beim FC Flyeralarm Admira) und geht nunmehr in seine zweite Spielzeit als Cheftrainer bei den Niederösterreichern.

Der SV Horn schaffte zeitgerecht Klarheit für die neue Saison bei der Cheftrainer-Position: Philipp Riederer (l.) bleibt ein weiteres Jahr. Rechts SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel.

"Er passt als junger Trainer aus der Region sehr gut zu unserem Anforderungsprofil"

Mit der Vertragsverlängerung von Philipp Riederer stellt der SV Horn frühzeitig die Weichen für die kommende Saison. Im September 2022 übernahm Riederer das Amt des Cheftrainers bei den Waldviertlern, wobei ihm bei seinen bisherigen 15 Meisterschaftsspielen auf der Trainerbank beim SV Horn 22 Punkte gelangen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Es war uns sehr wichtig auf der Cheftrainerposition sehr schnell Klarheit für die kommende Saison zu haben. Philipp Riederer hat mit seinem Trainerteam, trotz einer kleinen Ergebniskrise, eine sehr gute Arbeit geleistet. Er passt als junger Trainer aus der Region sehr gut zu unserem Anforderungsprofil und wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit!“

Cheftrainer Philipp Riederer: „Ich bin sehr dankbar für das geschenkte Vertrauen des Vereins und hoffe, dass wir auch in der kommenden Saison sportlich erfolgreich sein werden."

Am Freitag gastiert der SV Horn in der Naturarena Hohe Warte bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 (ab 18:10 Uhr im Ligaportal-Liveticker).

Fotocredit: SV Horn