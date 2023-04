Bis Sommer 2025 wurde beim SK Rapid Wien der neue Vertrag von ÖFB-Nachwuchsteamtorhüter Benjamin Göschl datiert. Das 17-jährige Nachwuchstalent (Jahrgang 2005) soll damit in einer wichtigen Karrierephase weiterhin an den Verein gebunden werden, um seine Entwicklung bei den Hütteldorfern weiter fortzusetzen.

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid, und Torhüter Benjamin Göschl nach der Vertragsunterzeichnung.

2. Liga-Debüt für SK Rapid II in Vorsaison gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau

Benjamin Göschl kam mit 8 Jahren zum SK Rapid und steht seitdem in Hütteldorf, nur wenige Meter von seinem Zuhause, zwischen den Pfosten. Sein Zweitligadebüt feierte der Torhüter in der Vorsaison beim 1:1 in Vorarlberg gegen den späteren Aufsteiger Austria Lustenau. In der laufenden Saison kam er zu fünf Pflichtspieleinsätzen bei Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga und sieben Einsätzen bei der U18 des SK Rapid in der ÖFB Jugendliga.

Außerdem ist der talentierte Wiener regelmäßig Teil des Tormanntrainings der Profimannschaft unter der Führung von Jürgen Macho. Seit 2021 ist er im von Oliver Lederer betreuten ÖFB Nationalteam der 2005er Jahrgänge ein fixer Bestandteil und hat demnach mittlerweile acht Länderspieleinsätze vorzuweisen.

Benjamin Göschl freut sich weiterhin Teil des SK Rapid zu sein: „Ich spiele für den SK Rapid seit ich ein kleines Kind bin. Die Entscheidung einen weiteren Vertrag zu unterzeichnen, fiel mir leicht, da ich meine Zukunft hier sehe. Der Verein schenkt mir volles Vertrauen, auch deshalb möchte ich meinen Weg hier weitergehen.“

"Torhüter der modernen Schule"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann zur Vertragsunterzeichnung: „Mit der Vertragsverlängerung von Benjamin Göschl wollen wir einem weiteren talentierten Eigenbauspieler die Chance geben, langfristig im Erwachsenenfußball Fuß zu fassen. Er ist ein Torhüter der modernen Schule. Wir glauben daran, dass Benjamin seine Entwicklung bei uns weiter bestmöglich fortsetzen können wird.“

Personalnews aus dem Nachwuchs ⚽

Tormann Benjamin Göschl unterzeichnet einen neuen Vertrag in Hütteldorf. ✍️😁



📃 https://t.co/g7DSJeeOhE#skrapidII #SCR2023 pic.twitter.com/OrHeKxBJh7 — SK Rapid (@skrapid) April 26, 2023

Fotocredit: SK Rapid