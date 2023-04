Der FC Flyeralarm Admira zieht, nachdem im freien Fall, die Reißlehne und nimmt den nächsten Trainerwechsel vor. Um den 2. Abstieg in Folge zu vermeiden, die Südstädter haben auf Rang 12 nurmehr 1 Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, wurde Cheftrainer Rolf Landerl samt seinem Trainerteam bei den "Panthern" freigestellt. Der bisherige Co-Trainer Tommy Wright übernimmt die Führungsrolle, um die Mannschaft erfolgreich durchs Saisonfinale (noch 6 Spiele) zu führen.

Wurde zum 2. Mal in dieser Saison von seinem Cheftrainer-Posten entbunden: Rolf Landerl. Erst trennte sich der SV Horn im September vom 47-jährigen Wiener, heute der FC Flyeralarm Admira

Mit Tommy Wright als Cheftrainer ins Saisonfinale

Rolf Landerl hat das Cheftrainer-Amt bei den Admiranern erst am 6. November 2022 vom Deutschen Roberto Pätzold übernommen, nachdem der 47-jährige Wiener im September beim Liga-Konkurrenten SV Horn entlassen wurde. Auch unter Landerl, Österreicher mit finnischen Wurzeln, ging die Unserie der Panther weiter. Bilanz in 8 Spielen: 5 Niederlagen, 2 Remis und nur 1 Sieg, macht ergo gerademal 5 Punkte. Nach jüngst drei, wenn auch knappen Niederlagen in Folge, zogen die Verantwortlichen nun die Reißleine und "beförderten" den "Co" zum Cheftrainer.

Christian Tschida, Präsident des FC Flyeralarm Admira: „Tommy Wright kennt die Mannschaft und weiß wie entscheidend die kommenden Spiele für unseren Verein sind. Mit dem langjährigen Akademie-Coach und Ex -Profi Michael Gruber haben wir ein starkes und motiviertes Team."

Dieser Schritt wurde bei der heutigen Vorstandssitzung fixiert, wie der Klub vermeldet. Das bisherige Trainerteam mit Rolf Landerl, Raphael Pollack und Jaroslav Kasprisin ist mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wright übernimmt die Position interimistisch.

Sportvorstand Philip Thonhauser: „Die Vereinsführung ist einstimmig zu dem Entschluss gekommen . Wright wird neue Impulse für die verbleibenden Spiele einbringen und die Mannschaft für die kommenden Wochen stark aufstellen."

Der abstiegsgefährdete FC Flyeralarm Admira empfängt im Rahmen der 25. Runde der Admiral 2. Liga am kommenden Freitag (28.4., 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker) den Tabellenfünften SKU Amstetten.

Fotocredit: Josef Parak