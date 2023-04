Im Rahmen der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt der Floridsdorfer Athletiksport-Club am Freitag den SV Licht-Loidl Lafnitz am FAC-Platz (18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Das Duell der Tabellennachbarn zwischen dem Siebenden FAC (34 Punkte) und dem Sechstplatzieren aus der Steiermark (35). Mit einer "Mini-Serie" von 2 Siegen in Folge hat der amtierenden Vizemeister seine Unserie im Frühjahr und den freien Fall gestoppt, würde mit dem dritten Dreier en suite an den Gästen vorbeiziehen.

FAC peilt im 13. Liga-Heimspiel der Saison 6. Sieg an

Nach dem fulminanten 3:0-Derbysieg auf der Hohen Warte bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 und dem 3:1-Erfolg über den im Frühjahr formstarken FC Liefering, möchte die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov diese Siegesserie gegen den Tabellennachbarn fortführen und im 13. Heimspiel den 6. Dreier feiern.

Cheftrainer Mitja Mörec (Foto) vor der Freitag-Partie gegen den SV Lafnitz: „Nach dem Spiel in der vergangenen Runde waren das Trainerteam, sowie auch die Spieler sehr selbstkritisch. Uns war allen klar, dass es nicht unser bestes Spiel gewesen ist. Wir hatten diesmal das Glück vielleicht auf unserer Seite, welches uns aber in anderen Partien der Rückrunde gefehlt hat. Wenn wir am kommenden Freitag punkten wollen, müssen wir uns in vielen Phasen des Spiels besser präsentieren.“

Im Hinrunden-Aufeinandertreffen in der Steiermark konnte der FAC einen klaren 4:0 Sieg feiern und 3 Punkte mit nach Wien nehmen. Die Gesamtbilanz gegen den SV Lafnitz ist aber keine, mit der sich die Floridsdorfer brüsten können, denn es war der erste Sieg im 9. Duell mit den Steirern. (1 Sieg, 4 Remis, 4 Niederlagen).

Die Floridsdorfer befinden sich aktuell auf dem 7. Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter dem kommenden Gegner. Lafnitz konnte sich in der Rückrunde bisher stark präsentieren und musste nur 2 Niederlagen einstecken. Die letzte kassierten sie allerdings am vergangenen Wochenende im Steirerderby gegen Aufstiegskandidat GAK (2:3).

"Sie haben ihr System umgestellt"

Mitja Mörec: „Lafnitz spielt bisher eine sehr starke Rückrunde. Sie haben ihr System umgestellt und sind, was das Positionsspiel betrifft, eine der besten Mannschaften unserer Liga. Aufgrund ihrer hohen Qualität in der Offensive dürfen wir nur wenig zulassen und müssen kompakt stehen, denn jeder kleine Fehler kann bestraft werden. Aber natürlich wollen wir wie in den letzten beiden Spielen auch offensiv wieder klare Akzente setzen."

