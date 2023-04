Am kommenden Sonntag steigt um 20:30 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion mit dem Duell SK Rapid vs. Sturm Graz ein echter Schlager im ÖFB-Cup-Finale. Der Kultverein aus Hütteldorf sowie die Blackies aus Graz haben zahlenmäßig die stärkste Anhängerschaft und lassen niemanden kalt. Für Rapid geht es um den ersten Titel seit 15 Jahren, während Sturm auch im Meisterschaftsrennen voll mitmischt.

Der SK Rapid ist mit 32 Meisterschaften, 14 Cuptiteln und zwei Europacup-Finalteilnahmen Rekordmeister und der mit Abstand beliebteste Verein Österreichs. Der letzte ÖFB-Cup-Triumph liegt allerdings schon 28 Jahre zurück. Sturm Graz hat drei Meisterschaften und fünf Cuptitel zu Buche stehen und erreichte Ende der 90er bzw. Anfang der 2000er mehrmals die Champions-League-Gruppenphase. Zuletzt gewannen die Grazer in der Saison 2017/18 den ÖFB-Cup.

