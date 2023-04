Es ist das "Spiel der Spiele" in Rd. 25 der ADMIRAL 2. Liga und geht um Big-Points zwischen dem zu Hause unbesiegten GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz im Dreikampf um den BL-Aufstieg. Beide Teams beeindruckten mit Erfolgsserien. Die Grazer gerade im Frühjahr, wodurch sich die Messner-Mannen an das Führungsduo aus St. Pölten und Linz heran kämpften und nach 16 Jahren wieder auf eine Rückkehr ins Fußball-Oberhaus hoffen. Einer, der den Aufstieg mit dem GAK 1902 in Liga 1 schaffte, war 1995 Hans-Ulrich Thomale, der "seinen Rotjacken" für Freitagabend gegen die Linzer nachfolgendes mit auf den Weg gibt.

Als FC Blau-Weiß Linz dem GAK den Aufstieg wegschnappte

Wir drehen mal die Zeit um einige Jahre zurück. In die Saison 1993/1994, als damals - wie derzeit - ebenfalls in der 2. Liga ein Dreikampf um den Aufstieg stattfand. Mittendrin statt nur dabei - damals wie heute: der GAK 1902 und der FC Blau-Weiß Linz. Dazu auch vor 30 Jahren noch der LASK. Das Trio ritterte um die damals noch 2 Aufstiegsplätze. Den Aufstieg schafften nach 32 Runden die Linzer Klubs LASK (52 Punkte, nur 1 Niederlage) und die Blau-Weißen (44, nur 2 Niederlagen). Um einen Zähler verpasste der GAK 1902 denkbar knapp den Aufstieg. Vierter wurde abgeschlagen hintern den Grazern ein weiterer Klub aus Oberösterreich: die SV Ried.

Es war die ersten Saison der Rotjacken unter ihrem im Sommer 1993 verpflichteten Trainer Hans-Ulrich Thomale, dem gebürtigen Sachsen. Der mit seinem Toptorjäger Edi Glieder auf der Saisonzielgeraden als Jäger noch zur Aufholjagd auf die Linzer Klubs blies, in 7 Spielen 6 Siege holte und dabei auch gegen die OÖ-Klubs FC Blau-Weiß Linz (daheim) und SV Ried (auswärts) jeweils mit 3:0 siegte. Letzendlich reichte es knapp nicht zum Aufstieg. Kurios: Am letzten Spieltag siegte Blau-Weiß Linz mit 8:2 über den FAC und stieg somit wie der bereits als Aufsteiger feststehende 2. Liga-Meister und Erzrivale LASK auf.

Happyend im Finish für GAK 1902 vor SV Ried mit Glasner/Angerschmid

Was "Ulli" Thomale und dem GAK 1902 dann ein Jahr später vergönnt war, als die Rotjacken die Gejagden waren und es wieder zum Duell "Steiermark vs. Oberösterreich" kam...wieder waren die Rieder dicht hinter den Grazern, fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Während die SV Ried (mit dem jungen Libero Oliver Glasner und Mittelfeldakteur Michael Angerschmid, inzwischen ja beide erfolgreiches Trainer-Gespann, derzeit Eintracht Frankfurt) beim SV Spittal/Drau mit 3:1 unterlag, gewann der GAK 1902 am 17. Juni 1995 mit 3:1 gegen einen anderen Innviertler Klub, den SV Braunau.

Mit 50 Punkten (22S, 6U, 2N) und 62:15 Toren kehrte der GAK 1902 nach fünf Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit wieder ins Oberhaus zurück. Vom 7. Spieltag an lieferte das Thomale-Team damals eine imposante Erfolgsserie von 24 Spielen ohne Niederlage (19S, 5U) und blieb dabei 17 Mal ohne Gegentor. In den letzten 8 Spielen im Frühjahr wurden 7 Siege (1U) geholt.

Zweitliga-Meistertrainer Thomale führte den Aufsteiger im Bundesliga-Jahr 1995/1996 dann auf Anhieb auf einen stolzen 4. Rang (hinter Meister SK Rapid Wien, SK Sturm Graz, FC Tirol Innsbruck) und damit in den Europacup. Ein paar Jahre später wurde er von den GAK 1902-Fans zum Jahrhundert-Trainer gewählt.

Und wenn Hans-Ulrich Thomale heute vom GAK 1902 spricht, dann immer noch in "Wir-Form". Zur 120-Jahr-Feier am 3. September 2022 war der 78-Jährige bei "seinen Rotjacken" vor Ort, wurde gefeiert und stellte auch seine Biographie ("Ich bin Trainer und kein Diplomat") vor, um tags darauf als "Talisman" beim überzeugenden 5:1-Auswärtssieg im Steirer Derby einen 5:1-Kantersieg der Grazer zu sehen.

Hans-Ulrich Thomale (l.) am 3. September 2022 bei der 120-Jahrhundert-Feier des GAK 1902 mit Obmann René Ziesler.

"Cool bleiben und von der eigenen Stärke überzeugt sein"

Natürlich drückt der rüstige Rentner dem derzeit Tabellendritten der ADMIRAL 2. Liga im "Spiel der Spiele" der 25. Runde am Freitagabend - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - "die Daumen" und gibt seinem Nachfolger, Cheftrainer Gernot Messner, und den Spielern um Leader Liendl folgendes mit auf den Weg:

"Das Momentum liegt beim GAK 1902. Daraus schöpfen wir das entsprechende Vertrauen zu unserer eigenen Leistung. Dazu gehört auch eine ausgeprägte verbale Unterstützung der Mannschaft von innen und außen (Zuschauer!). Es gilt nerven- und willensstark in dieses Match zu gehen. Mit der Überzeugung und dem Selbstverständnis, dass es in diesem Spiel nur einen Sieger geben kann: und das sind wir! Dabei auch die entsprechende Körpersprache zeigen! Sollte wieder Erwarten der Gegner in Führung gehe, cool bleiben und weiterhin von der eigenen Stärke überzeugt sein. Viel Erfolg!"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at., der Plankenauer und Wolfgang Gruber