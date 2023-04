Michael Liendl hat schon viele Highlights in seiner langen, außergewöhnlichen Karriere, die diesen Sommer - wie berichtet - enden wird, erlebt und wird daher heute Abend im Top-Spiel der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz - 20:30 Uhr Ligaportal-Liveticker - seine geballte Erfahrung einbringen. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte nach beim 37-jährigen, gebürtigen Grazer und langjährigen Deutschland- & Niederlande-Legionär, dem "Alpen-Maradona" und Kreativ-Kopf der Rotjacken, vor dem mit Hochspannung erwarteten Duell zweier Aufstiegs-Aspiranten, Dritter vs. Zweiter.

Der die Kugel zirkulieren lässt mit seinem linken "Zauberfuß": Filigrantechniker Michael Liendl. Der 37-jährige GAK 1902-Leader erzielte im Hinspiel am 12. August in Linz (li. FC Blau-Weiß-Kapitän Michael Brandner) per Elfmeter den 1:1-Endstand. Wenn es zu seinem Karrierende für den "Alpen-Maradona" mit dem Bundesliga-Aufstieg mit den Rotjacken klappen würde, hätte das einen "Hauch von Hollywood"...

"Es wird ein richtig, richtig cooles Spiel"

Michael Liendl, Spielmacher beim GAK 1902: "Es wird uns ein richtig, richtig cooles Spiel erwarten. Das nächste Entscheidungsspiel. In der Situation, in der wir uns befinden helfen uns eigentlich nur Siege. Und wenn du da ein direktes Duell gewinnen kannst, dann sind das natürlich Big Steps in der momentanen Situation.

Wir spielen da sicher auch gegen einen, aus meiner Sicht, am Anfang der Saison absoluten Titelfavorit und Titelkandidat Nr. 1. Jetzt ist es ein Dreikampf draus geworden, wo wir mitmischen. Was für uns natürlich sehr, sehr erfreulich ist. Aber wir wissen schon, dass da ein richtig guter Gegner auf uns zukommt. Deswegen heißt es da, dagegen halten.

"Lassen uns auch bei Rückständen und Rückschlägen nicht aus Bahn werfen"

Es wird sicher ein sehr intensives Spiel. Blau-Weiß Linz spielt sehr intensiv und robust. Da müssen wir schon mit allen Fähigkeiten, die wir haben, und mit aller Körperlichkeit dagegen halten. Dann müssen wir natürlich unsere Heimstärke (Anm.: noch unbesiegt in dieser Saison) mit unseren Fans im Rücken ausnutzen und auch unsere spielerische Qualität auf den Platz bringen. Diesen Flow, den wir die letzten Wochen definitiv haben, müssen wir wieder mitnehmen.

Wir lassen uns momentan auch bei Rückständen oder Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen. In Lafnitz war das eine super Bewährungsprobe mit dem 1:0-Rückstand nach 2 Minuten. Das hat uns nicht beunruhigt und wir haben das Spiel dann gedreht, was in Lafnitz richtig schwierig ist. Dieses Selbstvertrauen, diese Selbstverständlichkeit müssen wir in das Spiel gegen Blau-Weiß Linz mitnehmen.

"...dann bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen werden"

Dann bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen werden. Somit bleibt es spannend, wird es spannend. Ich hoffe auf eine richtig coole Kulisse und freue mich richtig auf das Spiel. Und ich hoffe natürlich, dass wir da als Sieger vom Platz gehen, damit wir im direkten Duell kurz vor Schluss der Saison auch nochmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen können.

Eine Ära geht zu Ende: Nach über 20 Jahren als Profi beendet Michael #Liendl seine Karriere mit Saisonende. Warum genau jetzt und alle weiteren Infos findest du hier ➡️ https://t.co/ySDrWkW7vP

Danke dir jetzt schon für diese Saison Michi! 🔥👏🏻 #grazerak #LigaZwa #inundaut pic.twitter.com/AXOM1CQnwl — GAK 1902 (@grazerak) April 27, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at