Nach der guten und vor allem erfolgreichen Performance beim 2:0-Heimsieg gegen den im Frühjahr wiedererstarkten FC Liefering steht für den SK BMD Vorwärts Steyr in Runde 26 der ADMIRAL 2. Liga wieder eine Sonntags-Matinee auf dem Programm. Eine ungleich schwerere Aufgabe für die Madlener-Mannen, geht es doch in die NV Arena zum Aufstiegs-Kandidaten und Spitzenreiter SKN St. Pölten (Sonntag, 7. Mai, 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Den Liga-Leader, der seit 7 Spielen unbesiegt ist (5S, 2U), und den Vorletzten aus Oberösterreich trennen 14 Tabellenplätze und 27 Punkte, wodurch auch die Favoritenrolle eindeutig ist.

Auf SKV-Torhüter Nikolas Polster dürfte viel Arbeit zukommen gegen den im Flow befindlichen Spitzenreiter SKN St. Pölten. Zuletzt blieb der 20-jährige Leih-Keeper vom LASK ohne Gegentor.

Vorjahres-Remis in St. Pölten als Mutmacher für Madlener-Mannen?

Der Tabellenführer aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt hat bereits 52 Punkte auf dem Konto und steuert einer Rückkehr in die Bundesliga entgegen. Besonders stark ist die Defensive der Elf um Kapitän & Abwehrchef Christian Ramsebner. Erst 20 Gegentore wurden kassiert, in den letzten drei Partien blieben die Wölfe gar ohne Gegentreffer.

Auch wenn der Tabellenvorletzte um Cheftrainer Daniel Madlener als Underdog anreist, wollen die Oberösterreicher, mit dem Rückenwind aus dem Heimsieg gegen den FC Liefering, für eine Überraschung sorgen.

Nicht mitwirken kann Kapitän Alberto Prada, der nach der neunten gelben Karte am Sonntag gesperrt ist. Etwas Mut macht den Madlener-Mann womöglich das letzte Gastspiel in der NV-Arena in der vergangenen Saison, als nach 1:0-Führung durch Pasic am Ende ein 1:1 zu Buche stand. Das Retour-Match im Mai vergangenen Jahres wurde gar gegen die Wölfe mit 2:0 gewonnen und im Hinspiel der aktuellen Spielzeit war Vorwärts am 7. Oktober nur knapp unterlegen (0:1).

Allerdings ist die Frühjahrs-Bilanz der Steyrer nicht gerade eine großartige Referenz: 2 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen aus den 9 Runden in 2023. Nach drei, wenn auch allesamt jeweils nur mit einem Tor Unterschied, knappen Niederlagen im April gab es am letzten Tag des Monats doch noch die Erlösung mit dem ersten Dreier beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Liefering, der womöglich ungeahnde Kräfte freisetzt? Ein Befreiungsschlag?

Bisherige Duelle:

Saison 2022/23, 2. Liga

07.10.2022 Vorwärts – St. Pölten 0:1 (0:1)

1.100 Zuschauer; Tor: Barlov (25.)

Saison 2021/22, 2. Liga

22.05.2022 Vorwärts – St. Pölten 2:0 (0:0)

2.100 Zuschauer; Tore: Dombaxi (51.), Prada (58.)

19.11.2021 St. Pölten – Vorwärts 1:1 (0:1)

1.326 Zuschauer; Tore: Gschweidl (59.); Pasic (30.)

Saison 2010/11, ÖFB-Cup

14.08.2010 Vorwärts – St. Pölten 1:0 (0:0)

2.400 Zuschauer; Tor: Schierhuber (50.)

Admiral 2. Liga, 26. Spieltag, Saison 2022/2023

SKN St. Pölten – SK BMD Vorwärts Steyr

Sonntag, 7. Mai 2023, 10.30 Uhr

NV Arena (Bimbo-Binder-Promenade 9, 3100 St. Pölten)

Fotocredit: Josef Parak