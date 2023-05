Der SV Horn, nach 25 Runden Tabellenvierter der ADMIRAL 2. Liga und in dieser Saison 2022/23 Herbstmeister, stattet mit Raphael Bauer, den nächsten Eigenbauspieler mit einem Jungprofivertrag aus! Der erst 17-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bis zur Saison 2025/26 plus Option auf ein weiteres Jahr.

V.l. SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel mit Raphael Bauer

2. Liga-Debüt im Herbst gegen Vorwärts Steyr

Mit dem 17-jährigen Raphael Bauer bindet der SV Horn den nächsten Spieler vom eigenen Nachwuchsleistungszentrum langfristig an den Verein. Der zentrale Mittelfeldspieler schaffte zu Saisonbeginn den Sprung von den SV Horn Amateuren in den Profikader des ADMIRAL 2. Liga-Vierten. Im Herbst konnte Raphael beim Auswärtssieg in Steyr bereits seine ersten Minuten in Liga 2 sammeln.

SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel: "Raphael Bauer ist das nächste Talent, dass den Sprung von unserem NLZ in den Profifußball geschafft hat. Es freut uns sehr, dass wir heuer schon den zweiten Spieler mit einem Jungprofivertrag ausstatten konnten. Raphael hat in den letzten Monaten eine sehr gute Entwicklung gemacht, wir werden noch sehr viel Freude mit ihm haben."

Am kommenden Freitag, den 5. Mai 2023, empfängt der SV Horn im Heimspiel den Tabellenelften SK Rapid II (ab 18:10 Uhr im Ligaportal-Liveticker).

Fotocredit: SV Horn