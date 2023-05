Gleich das erste Mai-Wochenende könnte im Wonnemonat für den SKN St. Pölten sogleich nachhaltig erfolgreich sein. Zunächst vermeldet der derzeitige Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga die Vertragsverlängerung eines Spieler-Trios, darunter zwei Eigenspieler. Dazu könnten die Wölfe, nachdem der Tabellenzweite FC Blau-Weiß Linz gestern Abend daheim gegen den FAC beim 1:1 zwei Punkte liegen ließ, am morgigen Sonntag (10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) eigens mit einem Sieg über den abstiegsgefährderten SK BMD Vorwärs Steyr die Tabellenführung auf 3 Punkte Vorsprung ausbauen.

V.l.: Julian Keiblinger, Din Barlov, Trainer Emanuel Pogatetz, Trainer Stephan Helm, Sebastian Bauer.

"...das ist genau das, was wir brauchen, um in Zukunft erfolgreich zu sein“

Vor dem Heimspiel-Doppel gegen die Oberösterreicher in Steyr und in der darauffolgenden Runde im Top-Spiel gegen Blau-Weiß Linz verkündet der SKN St. Pölten, dass drei wichtige Spieler ihren Weg mit den Wölfen weitergehen. So verlängerten die beiden Eigenbauspieler Julian Keiblinger und Din Barlov ihre Verträge bis vorerst 2026 – und auch Winter-Neuzugang Sebastian Bauer wird zumindest bis 2025 den Niederösterreichern erhalten bleiben.

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Julian Keiblinger und Din Barlov stehen genau für den Weg, den wir als SKN St. Pölten gehen wollen – mit jungen Eigenbauspielern, die wir entwickeln, um diesen Weg auch weiter zu bestreiten. Sebastian Bauer ist genau der Spieler, der den Jungen helfen soll, sich zu stabilisieren. Seit er bei uns ist, hat er es geschafft, der Mannschaft mit seinen Leistungen Stabilität zu geben – noch dazu ist er eine Führungspersönlichkeit.

Wichtig ist die Mischung aus „jungen Wilden“ - im besten Fall Eigenbauspielern - und erfahrenen Spielern, die die jungen Teamkollegen führen können – das ist genau das, was wir brauchen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.“

Fotocredit: SKN St. Pölten