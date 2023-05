Wie der SK BMD Vorwärts Steyr, nach 26 Runden Tabellenletzter der ADMIRAL 2. Liga, am späten Montagabend steht Michael Lageder nach einer Verletzung eine Operation und mindestens sechs Monate Pause bevor. Der 32-jährige Abwehrspieler fehlte den Oberösterreichern bereits in den vergangenen beiden Spielen in St. Pölten (1:1) und daheim gegen den FC Liefering (2:0)

Statt OP wollte Michael Lageder "der Mannschaft helfen"

Bereits Anfang des Jahres nahm die Pechsträhne für den gebürtigen Steyrer seinen Lauf, fiel Michael Lageder aufgrund von anhaltenden Knieproblemen für einige Spiele aus. „Im Frühjahr geht es um einiges und ich wollte der Mannschaft helfen. Ich wollte unbedingt für die Vorwärts spielen und meinen Beitrag zum Klassenerhalt leisten“, entschied sich Lageder damals gegen eine mögliche OP und kämpfte sich rasch zurück in die Startelf.

Nach einer Trainingsverletzung ist nun jedoch eine Operation unumgänglich. Das bedeutet in weiterer Folge eine Pause von mindestens 6 Monaten für Michael Lageder wie der Klub vermeldet.

134 Pflichtpartien für Vorwärts

Im Juli 2021 kehrte der Rechtsverteidiger von Austria Lustenau aus dem Ländle zu Vorwärts Steyr zurück, nachdem der bei den Fans beliebte Routinier bereits von Juli 2010 - Juli 2015 im Klub war. Zu den Jugendklubs von Michael Lageder zählen ATSV Steyr und die SV Ried. Für Vorwärts absolvierte der Abwehrspieler 134 Pflicht-Partien (4 Tore, 8 Assists).

Im Team von Cheftrainer Daniel Madlener war Michael Lageder in dieser Saison eine feste Größe, stand von seinen 19 Zweitliga-Einsätzen (je 1 Tor + Assist) 18x in der Startelf. Sein Vertrag bei den Rot-Weißen läuft diesen Sommer aus, nachdem er Ende Mai vergangenen Jahres für 1 Jahr verlängert wurde.

Fotocredit: SKV/Waldbauer