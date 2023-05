Wie der SKN St. Pölten in seiner heutigen Medienaussendung vermeldet, haben sich die Niederösterreicher, nach 26 Runden Spitzenreiter in der ADMIRAL 2. Liga, und Ex-Vorstand Gottfried Denner außergerichtlich geeinigt. Wie die "Wölfe" klar stellen, haben die SKN-Geschäftsführer und Gottfried Denner in guten Gesprächen einen Vergleich geschlossen und die Sache damit für alle Parteien zufriedenstellend gelöst. Anfang März berichtete die Krone, dass der SKN seinen Hauptsponsor Denner wegen nicht erfolgter Zahlungen verklage.

"Wollen nicht mit Sponsoren streiten, müssen aber unseren Standpunkt vertreten"

Matthias Gebauer, Geschäftsführer Wirtschaft SKN St. Pölten: „Gottfried Denner hat sehr viel für den SKN geleistet. Auf dieser Grundlage haben wir uns auch entschlossen, ihm in dieser Angelegenheit entgegenzukommen. Wir sind sehr froh, dass wir uns außergerichtlich einigen konnten und das Verhältnis zwischen Gottfried Denner und dem SKN wieder in Ordnung ist.

Wir wollen nicht mit Sponsoren streiten, müssen aber natürlich auch unseren Standpunkt vertreten. Trotzdem konnten wir nun eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden und können uns jetzt wieder auf die Zukunft konzentrieren.“