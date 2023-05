Der Mohren FC DORNBIRN 1913, aktuell Tabellenzehnter der ADMIRAL 2. Liga und in punkto Klassenerhalt noch nicht gerettet, am Mittwochmittag vermeldet, haben die Vorarlberger beim 19-jährigen Mittelstürmer Felix Mandl und Innenverteidiger Carlos Alberto Vázquez Fernández, „Cavafe“, die Option gezogen und ihr Engagement um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Am kommenden Samstag empfangen die Rothosen den einen Punkt hinter ihnen liegenden Bundesliga-Absteiger FC Flyeralaram Admira, Samstag, 13. Mai, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker.

FC Dornbirn 1913-Sportdirektor Eric Orie zur Vertragsverlängerung der beiden Spieler:

„Felix hat sich seit der Winterpause gut entwickelt und mit wichtigen Toren und Vorlagen seine Gefährlichkeit unter Beweis gestellt. Wir sind sehr froh, dass er noch eine weitere Saison für die Rothosen spielen wird.

Cavafe ist trotz seines jungen Alters (24) bereits sehr routiniert und bringt internationale Erfahrung als kubanischer Nationalspieler mit. Er ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken und hat sich voll mit der Philosophie des Mohren FC DORNBIRN 1913 identifiziert."

Stürmer-Youngster Felix Mandl verbuchte bisher 19 Saison-Einsätze (1 Tor, 2 Assist). Der 23-jährige, kubanische Innenverteidiger, der 13 Länderspiele für Kuba absolvierte und auch die spanische Nationalität hat, spielt wie Mandl seit Juli letzten Jahres für die Rothosen. Cavafe absolvierte bisher 24 Einsätze (2 Tore, 2 gelbe Karten, 2x Gelb-Rot) in dieser Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Goal with a very special dedication for me.

But above all, +3 very important to be closer to the target.

Believe until the end! pic.twitter.com/0OzEc66Pas