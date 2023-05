Nach eher durchwachsenem Saisonstart, auch mit der Findungsphase der neuformierten Mannschaft begründet, legte der SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga so richtig los und marschiert mit der Rückrunde vorne weg. Im heißen Rennen um den Aufstieg zwischen den Niederösterreichern (53) sowie dem Zweiten FC Blau-Weiß Linz (52) und dem lauernden Dritten GAK 1902 (50) sind die Wölfe 4 Runden vor Ziel-Einlauf in "Pole-Position". Morgen Abend (20:30, Ligaportal-Liveticker) ist das Spitzenspiel in Runde 27 gegen die Linzer. Vorher äußerte sich SKN-Erfolgscoach Stephan Helm im exklusiven Ligaportal-"Give-me-five-"Interview (5 Fragen = 5 Antworten).

"Das Jahr wurde ganz klar vom Verein als Entwicklungsjahr ausgerufen"

Ligaportal: Hallo Stephan. Als wir uns in Runde 9, vor der Deine Mannschaft auf Rang 6 lag, am Freitag, dem 16. September, nach dem späten 1:0-Sieg des SKN St. Pölten beim FC Blau-Weiß Linz unterhielten, habe ich Dich so verstanden, dass ihr in einem Umbruch- bzw. Entwicklungsjahr seid und der Aufstieg kein Thema in dieser Saison sei bzw. kein "Muss" ist. Hast Du damals "geblufft" bzw. Understatement betrieben?

Stephan Helm: Nein, das war kein Understatement. Das Jahr wurde ganz klar vom Verein als Entwicklungsjahr ausgerufen. Deswegen haben wir auch bewusst auf viele Spieler gesetzt, die noch Entwicklungspotential haben. Benni Scharner, Din Barlov, David Riegler, Julian Keiblinger aber auch Christoph Messerer sind alle junge Spieler, die aus unserem Nachwuchs oder der AKA St. Pölten zu uns gestoßen sind.

Wir sind nach den 2ten Mannschaften der Bundesligisten mit einem Altersschnitt von 22,1 Jahren (gespielte Minuten) die jüngste Mannschaft der Liga. Deswegen kommt es mir in letzter Zeit in der Berichterstattung auch etwas zu kurz, dass diese junge Mannschaft, geführt von einigen wenigen erfahrenen Spielern, seit mehreren Monaten unglaublich reif auftritt und sich für ihre harte Arbeit belohnt.

Die Helm-Schützlinge präsentieren sich als homogene Einheit, gewannen oftmals auch durch ihre "Bank" bzw. Joker und hatten bisher in dieser Saison oft Grund zum Jubeln, wie 16 Siege und 48 Treffer in 26 Runden.

"Teamspirit und entstandene Mentalität sind definitiv eine unserer Stärken"

Ligaportal: Seit Runde 16 grüßen die Wölfe, bis auf eine Ausnahme, stets von Rang 1. Trümpfe bei Deiner Mannschaft sind die homogene Einheit, die Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern, wiederholt Last-Minute und Joker-Tore wie kaum ein anderes Team der Liga. Siehst Du darin auch eure Stärke und welche weiteren Stärken machen euch aus?

Stephan Helm: Ja, der Teamspirit und die entstandene Mentalität sind definitiv eine unserer Stärken. Durch die positive Entwicklung einiger Spieler hat sich der Kader natürlich automatisch verstärkt und unsere Spieler wissen, dass alle gleich wichtig sind. Egal ob sie starten oder von der Bank kommen. Das haben sie auch schon oft unter Beweis gestellt.

Ligaportal: Selbst Blau-Weiß Linz-Sportdirektor Tino Wawra, ab kommende Saison ja beim SKN St. Pölten Sportdirektor, und viele andere Experten behaupten, dass die Linzer den stärksten Kader in der Liga haben. Fühlt ihr euch in St. Pölten da nicht unter Wert, ihr seid doch die Nr. 1 seit Wochen?

Stephan Helm: Überhaupt nicht. Im Gegenteil, unsere Mannschaft wurde so zusammengestellt, dass wir im Hinblick auf die nächsten Jahre noch ganz viel Luft nach oben haben. Dass wir aktuell schon über längere Zeit unsere Leistungen auf diesem Niveau abrufen können und wir oben dabei sind, ist umso erfreulicher.

Ein Erfolgs-Trio beim SKN St. Pölten mit jeder Menge Fußball-Erfahrung und -Kompetenz (v.l.): Cheftrainer Stephan Helm, Kapitän & Abwehrchef Christian Ramsebner und Co-Trainer Emanuel Pogatetz. Eingespieltes Trainer-Team, eingespielte Mannschaft....derzeit spielen die "Wölfe" die "erste Geige" in Liga 2. Auch nach dem Mega-Match gegen den nur einen Zähler dahinter lauernden FC Blau-Weiß Linz im Freitagabend-Flutlichtspiel?

"Es ist uns klar, dass es eine top Leistung brauchen wird"

Ligaportal: Nun kommt es zum hochspannenden Gipfeltreffen am Freitagabend zwischen Spitzenreiter SKN St. Pölten und dem nur 1 Punkt dahinter liegenden FC Blau-Weiß Linz. Wie sieht die personelle Situation bei euch aus und wie siehst Du die Ausgangslage für das Match um "BigPoints"?

Stephan Helm: Solche Spiele sind für alle Beteiligten eine super Sache. Personell können wir fast auf den ganzen Kader zurückgreifen und natürlich brennen alle Spieler auf dieses Spiel. Es ist uns klar, dass es eine top Leistung brauchen wird, und ich wünsche mir einfach, dass unsere Jungs zeigen, was sie draufhaben und ein Erfolgserlebnis feiern können.

"In dieser Liga kann jeder jeden schlagen"

Ligaportal: Wie siehst Du generell - auch mit Blick auf das Restprogramm der ausstehenden 4 Runden - die Konstellation im Aufstiegs-Dreikampf dreier Aspiranten, die alle in die Bundesliga zurückkehren wollen, und worauf wird es für Dich im Endspurt entscheidend ankommen wird?

Stephan Helm: Ich denke, dass alle drei Mannschaften die Qualitäten haben das Rennen für sich zu entscheiden. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen und deswegen könnte es leicht sein, dass es bis zur letzten Meisterschaftsminute spannend bleibt. Wir für unseren Teil wollen alles probieren und gleichzeitig wünsche ich meinen Spielern, dass sie es auch genießen können und sie zeigen sollen, was sie draufhaben.

Ligaportal: Danke für das Gespräch.

Das Interview führte Ligaportal-Chefredakteur Herbert Pumann

Fotocredit: GEPA-ADMRIAL und SKN St. Pölten

Restprogramm SKN St. Pölten: FC Blau-Weiß Linz (H), KSV 1919 und FAC (jeweils A), SK Rapid II (H).

Restprogramm FC Blau-Weiß Linz: SKN St. Pölten (A), SV Horn (H), SK Rapid II (A), SK Sturm Graz II (H).

Restprogramm GAK 1902: FAC (A), SK Rapid II und SKU Amstetten (je H), FC Dornbirn 1913 (A).