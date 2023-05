Marco Gantschnig und Lukas Graf werden auch in der kommenden Saison ihre rot-weißen Trikots überstreifen.





Lukas Graf, der aktuell längstdienende Spieler des GAK, hat seinen Vertrag für ein weiteres Jahr verlängert. Graf, der bereits seit dem Sommer 2016 bei uns ist, hat in seiner beeindruckenden Karriere beim GAK 1902 bereits drei Aufstiege in höhere Ligen miterlebt. Von seinen Anfängen in der Oberliga bis zu seiner aktuellen Rolle als Stütze unserer Verteidigung hat Lukas stets Professionalität und Willensstärke bewiesen. "In der aktuellen Saison hat Lukas einen weiteren Entwicklungsschritt machen können, war eine verlässliche Stütze unserer Defensive. Aktuell arbeitet er sich nach seinem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr zu voller Fitness. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, in dieser schwierigen Situation hinter einem so verdienten Spieler wie Lukas zu stehen," betont Sportdirektor Dieter Elsneg, "Wir sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison seine Erfahrung und seine Leidenschaft für den Verein einbringen wird."

Marco Gantschnig, der sich seit der Saison 2019/2020 als feste Größe in unserer Verteidigung etabliert hat, hat seinen Vertrag für ein weiteres Jahr mit einer Option auf eine zusätzliche Spielzeit verlängert. "Marcos Engagement, seine Professionalität und sein Talent haben ihm zurecht die Anerkennung seiner Teamkollegen und Fans eingebracht," unterstrecht Elsneg, "Der GAK gilt als eines der defensivstärksten Teams der Liga. Dies ist unter anderem natürlich auch den guten Leistungen von Marco zu verdanken."

Foto: Richard Purgstaller