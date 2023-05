Der SKN St. Pölten freut sich bekanntzugeben, dass alle drei Torhüter der Kampfmannschaft – Franz Stolz, Thomas Turner und Pirmin Strasser – ihre Verträge mit den Wölfen langfristig verlängert haben.

Stolz hat bis 2026 unterschrieben, Turner und Strasser bis 2025.

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Ich bin froh, dass wir auf dieser Position nun die Weichen für die Zukunft gestellt haben. Alle drei haben in ihrer Rolle einen unglaublichen Stellenwert in der Mannschaft – und arbeiten in Verbindung mit Torwarttrainer Christoph Eglseer täglich daran, sich zu verbessern und dem Team zu helfen.“

Foto: GEPA/Admiral