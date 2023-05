Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

KSV 1919-Cheftrainer Abdulah Ibrakovic ist mit den Kapfenbergern im Frühjahr nicht zu stoppen. Selbst von "Winter-Meister" SKN St. Pölten nicht. Mit dem 2:1-Heimerfolg gegen den Aufstiegs-Kandidaten aus Niederösterreich sind die Steirer seit 10 Spielen (6S, 4U) in der ADMIRAL 2. Liga unbesiegt. Kein Team so lange! Was für eine Falken-Fabelserie!

Fotocredit: RiPu