Mit Moral und Einsatz kämpften sich die Salzburger letzte Woche gegen Lafnitz nach Rückstand zurück und drehten die Partie mit drei Toren innert vier Minuten. Die drei Zähler verschafften dem FC Liefering ein vernünftiges Polster auf die Abstiegsplätze. Nun gilt es aber, in der nächsten Runde gegen Sturm Graz II nachzulegen und den Klassenerhalt in der ADMRIAL 2. Liga frühzeitig zu sichern.

Für dieses Unterfangen sind die Schützlinge von Coach Fabio Ingolitsch an diesem Freitag, den 26. Mai um 19:15 Uhr in der Steiermark zu Gast. In Gleisdorf wartet mit der zweiten Equipe des SK Sturm ein Gegner auf die Salzburger, der mit einem vollen Erfolg ebenfalls die Abstiegssorgen final vom Tisch wischen möchte. In der Vorwoche feierte die Hösele-Elf genau wie der FC Liefering einen wichtigen Sieg, als man sich mit 2:0 gegen Vorwärts Steyr durchsetzen konnte.

STATEMENT

Fabio Ingolitsch: „Gegen Sturm II erwartet uns ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel, welches durch die ähnlichen Spielanlagen von vielen direkten Duellen geprägt sein wird. Deshalb geht es vor allem darum, die dafür nötige Bereitschaft auf den Platz zu bringen, dabei sauberer und klarer in den Abläufen zu sein als unser Gegner. Wir sind dieses Spieljahr gegen alle Ausbildungsmannschaften ungeschlagen und verfolgen weiter das klare Ziel, die beste der 2. Liga zu sein. Dafür haben wir uns eine gute Ausgangslage verschafft und wollen dies und auch den damit verbundenen Klassenerhalt mit einem Auswärtserfolg klarmachen.“

PERSONALSITUATION

Benjamin Atiabou, Federico Crescenti, Soumaila Diabate und Daniel Klicnik fallen aus. Douglas Mendes ist mit Brasilien bei der U20-Weltmeisterschaft. Raphael Hofer fehlt Gelb-gesperrt.

Foto: FC Liefering via Getty