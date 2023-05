Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, der heute Abend in seinem letzten Heimspiel der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/23 Aufstiegs-Kandidat SKN St. Pölten empfängt (ab 19:15 Uhr im Ligaportal-Liveticker) vermeldet kurz vor Saisonende die Verlängerung des Trainer-Duos Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov, sowie auch des Tormann-Trainers Lukas Klinger bis zum Sommer 2025. Darüber hinaus bestätigt der FAC die Geschäftsführer Lukas Fischer & Stefan Krainz.

"Heuer haben wir eine solide Saison gespielt"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club und das Trainer-Duo, bestehend aus Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov, gehen auch weiterhin gemeinsame Wege. Das erfolgreichste FAC-Trainergespann seit dem Aufstieg in die 2. Liga verlängerte am Freitagvormittag ihren Vertrag bis Sommer 2025. Dasselbe gilt auch für Torwart-Trainer Lukas Klinger, der das Trainerteam der Floridsdorfer in den nächsten zwei Spielzeiten weiterhin bereichern wird.

Mitja Mörec zur weiteren Zusammenarbeit: „Vor zweieinhalb Jahren haben wir unsere Arbeit als Trainer-Duo begonnen. Wir haben uns von Beginn an hohe Ziele gesetzt und in diesen zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Heuer haben wir eine solide Saison gespielt, aber natürlich sticht die vergangene Saison mit dem Vizemeistertitel heraus. Aufgrund der jüngsten Erfolge und der sportlichen Entwicklung des Vereins bin ich sehr froh, mit dem gesamten Trainerteam sowie auch dem Verein weiter zusammenzuarbeiten.“

Aleksandar Gitsov: „Ich freue mich sehr darauf, mit Mitja und Lukas, den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Verein, sowie auch wir als Trainerteam noch nicht das Maximum aus uns herausgeholt haben. Genau darum muss das Ziel der nächsten zwei Jahre, das Festigen unseres Konzepts, sowie auch die Positionierung des FAC auf nationaler Ebene sein. So möchten wir in Floridsdorf eine langfristige sportliche Identität schaffen."

Lukas Klinger: „Es freut mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit auf zwei weitere Jahre verlängert haben. Der Plan den wir als FAC auf der Torwartposition konstant verfolgen und die akribische Zusammenarbeit im Trainerteam sowie mit den Mitarbeitern des Vereins waren für mich die ausschlaggebenden Punkte meinen Vertrag zu verlängern."

39 Siege und Punkteschnitt von 1,83 für Trainer-Duo

Mitja Mörec kam im Frühjahr 2021 zum Floridsdorfer Athletiksport-Club, Aleksandar Gitsov startete seine Tätigkeiten bei den Blau-Weißen bereits im Sommer 2019. Im April 2021 übernahmen die Beiden schließlich die Position des Cheftrainer-Duos. Seither fuhren sie in 72 Pflichtspielen fulminante 39 Siege und 15 Unentschieden ein. (Punkteschnitt 1,83)

Auch abseits des Platzes kann der FAC erfreuliche Neuigkeiten vermelden. Am Tag des letzten Heimspiels der Saison, bestätigt der Floridsdorfer Athletiksport-Club das Geschäftsführergespann Lukas Fischer (32 Jahre) und Stefan Krainz (28 Jahre). Das jüngste Führungs-Duo im österreichischen Profifußball übernahm im vergangenen Sommer die Geschäftsführung der Profi-GmbH des Floridsdorfer Zweitligisten.

"Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung fortsetzen"

Geschäftsführer-Sport Lukas Fischer zur Verlängerung des alten und neuen Trainerteams: „Es freut mich sehr, dass wir unser Trainerteam für zwei weitere Jahre an den FAC binden konnten. Sie haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass es damals die richtige Entscheidung war, mit ihnen diesen Weg einzuschlagen. Sie zahlen unser Vertrauen mit ihrer akribischen Arbeit zurück und konnten diese mit einem Vizemeistertitel im vergangenen Jahr krönen.“

Geschäftsführer-Wirtschaft Stefan Krainz: „Ich bin davon überzeugt, dass die positive Weiterentwicklung unseres FAC Wien in den vergangenen Jahren auch zu einem großen Teil auf die eingekehrte Konstanz auf Personalebene zurückzuführen ist – die erneute Vertragsverlängerung unseres erfolgreichen Trainergespanns bis 2025 untermauert diesen eingeschlagenen Weg.

Lukas und ich sind in den vergangenen Jahren zu einem extrem eingespielten Team zusammengewachsen und sehen uns durch das ausgesprochene Vertrauen des Vorstandes in unserer Arbeit bestätigt. Wir werden nun alles daran setzen unseren Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung fortzusetzen und die nächsten Entwicklungsschritte einzuleiten."

Fotocredit: FAC