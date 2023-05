Ein denkwürdiges Finale in der Deutschen Bundesliga sorgte am Samstagnachmittag für unglaubliche Spannung bis zur allerletzten Sekunde. Der FC Bayern München sicherte sich mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln den begehrten Titel des deutschen Meisters. Das Spiel im RheinEnergieStadion in Köln hatte alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Dramatik und eine herausragende Einzelleistung von Bayerns Jungstar Jamal Musiala. Der BVB hingegen lag in Mainz lange hinten und kam nicht über ein 2:2 hinaus. Aufgrund der Tordifferenz geht die Schale nach München.

Absoluter Zugriffsrekord beim Live-Ticker Borussia Dortmund gegen Mainz 05.

Mit insgesamt 525.453 Aufrufen verzeichnete der Ligaportal-Live-Ticker vom Spiel Borussia Dortmund vs. Mainz 05 einen absoluten Zugriffsrekord und spiegelte die aufgeheizte Atmosphäre wider, die in den Stadien und Wohnzimmern im ganzen Land herrschte. Und auch das Match der Bayern generierte über 400.000 Aufrufe, sensationell! Die außergewöhnlich hohe Anzahl an Zugriffen führte zeitweise zu einer Überlastung der Ticker-Server, insbesondere in den Schlussminuten beider Partien.



Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at: "Ich kann mich bei unseren hunderttausenden Fans für den großen Zuspruch nur von ganzem Herzen bedanken. In meinen kühnsten Träumen hätte ich niemals erahnen können, dass wir mit nur einem einzigen Live-Ticker über eine halbe Million Aufrufe erzielen würden. Das ist in der Tat spektakulär und natürlich eine weitere Motivation für zukünftige Aufgaben. Wir kommen ja aus der Unterhaus-Ecke, aber dass wir nun auch im Profibereich so viele Leser begeistern, freut mich außerordentlich. Wir geben jeden Tag unser Bestes und werden das auch weiterhin tun. Aufgrund der enormen Zugriffszahlen bei den gestrigen Spielen sind Schwachstellen in unserer Ticker-Applikation zutage getreten, die wir in der kommenden Woche einer gründlichen Analyse unterziehen werden, damit unsere Server in der nächsten Saison nicht erneut an ihre Belastungsgrenze geraten. Im Juni werden wir ein neues Feature einführen, das die Community zweifellos noch stärker an das Ligaportal binden wird. Dieses Feature wird jedoch beträchtliche Server-Ressourcen in Anspruch nehmen, weshalb die gewonnenen Erkenntnisse des gestrigen Tages von großem Wert für uns sind. Ich möchte mich daher herzlich bei allen Leserinnen und Lesern für ihre Treue bedanken."

Erst am vergangenen Wochenende sorgte das Match FC Augsburg vs. Borussia Dortmund mit 339.560 Aufrufen für einen neuen Rekord - diese Marke wurde allerdings innerhalb von nur sieben Tagen förmlich pulverisiert.

Für die Dortmunder brach nach dem Schlusspfiff die Welt zusammen. Zwanzig Minuten nach dem Spiel wurden die Dortmunder Profis und ihr Trainer Edin Terzic zwar doch noch mit einer Aufmunterung verabschiedet. Aber hinter diesem Beistand sitzt ein Schock, von dem sich diese Fußballstadt so schnell nicht erholen wird.

Auch das Parallelspiel FC Köln gegen FC Bayern konnte noch nie dagewesene 413.000 Aufrufe erzielen.

