Während sich die Saison 2022/23 dem Ende zuneigt, fiel für die kommende Spielzeit eine wichtige Entscheidung bezüglich des Trainerteams beim vor der letzten Runde (30) in der ADMIRAL 2. Liga als Tabellenachter feststehenden SV Licht-Loidl Lafnitz. Michael Steiner wird neuer Cheftrainer und löst damit Philipp Semlic ab, der im Jänner 2020 das Trainerzepter bei den Steirern übernommen hatte. Robin Eder wird neuer Co-Trainer und Videoanalyst und Luca Wirtitsch wird Trainer für Athletik und Leistungsdiagnostik.

Trainerlaufbahn-Start in FC Red Bull Salzburg-Akademie

Michael Steiner ist momentan Leiter der Ausbildung in der DSM Hartberg Fußballakademie und Trainer der U17. Seine Trainerlaufbahn startete der gebürtige Salzburger in der Akademie des FC Red Bull Salzburg. In der Saison 13/14 wurde er mit dem FC Pinzgau Saalfelden Meister in der Salzburger Liga und stieg in die Regionalliga auf. Im Jahr 2014 wechselte er dann zum SKN St. Pölten, wo er zuerst als Co-Trainer und später als Cheftrainer fungierte.

Nach einem Trainer-Engagement beim SK Rapid Wien II und in der Akademie der Hütteldorfer zog es Steiner ins nationale Frauenfußball-Zentrum in St. Pölten. Seine UEFA-Pro-Lizenz schloss er 2017 ab. 2021 war Michi Steiner als Ausbildungschef beim FC Basel aktiv. Zudem war er früher selbst Fußballprofi bei Austria Salzburg.

"Alle drei sind vertraut mit unserer Ausbildungsphilosophie und passen perfekt zum SV Lafnitz"

Neo Co-Trainer Robin Eder ist gebürtiger Mannheimer und bis dato bei der SpVgg Unterhaching Cheftrainer der U15 und Spielanalyst der U17. Neben Tätigkeiten beim Bayerischen Fußballverband war Eder beim 1. FC Nürnberg und VfL Neckarau als Trainer und Analyst im Jugendbereich aktiv. Er selbst spielte beim VfL Neckarau, SV 98 Schwetzingen, SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim 07 und DJK SV Phönix Schifferstadt, wo er 2012 seine Karriere beendete.

Luca Wirtitsch startete seine Trainerkarriere 2018 bei seinem Heimatverein SV Hirschstetten im Nachwuchs. Von dort kam er 2019 über ein Berufspraktikum zum FAC und war bei den Floridsdorfern sowohl als Athletiktrainer als auch als Co-Trainer bei den Profis und im Nachwuchs tätig. Des Weiteren hat er im Mai 2021 ein Praktikum als Sportwissenschaftler bei der Admira absolviert und befindet sich momentan im UEFA-B-Lizenz-Kurs.

Direktor Fußballentwicklung Percy van Lierop: "Wir freuen uns, dass wir das Trainerteam für die kommende Saison fixiert haben. Alle drei sind vertraut mit unserer Ausbildungsphilosophie und passen perfekt zum SV Licht-Loidl Lafnitz."

